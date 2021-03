Trotz Corona-Boom: Budapest bleibt Europas Ausweich-Spielort

Budapest wird für die UEFA trotz extrem steigender Infektionen als Ersatzspielort immer wertvoller. Grund dafür sind auch die guten Kontakte zwischen der UEFA und der Regierung von Viktor Orban.

Berlin: Julian Nagelsmann wollte auf die besorgniserregende Entwicklung in Ungarn nicht eingehen. "Keine Ahnung, mehr kann ich nicht sagen. Ich entscheide da eh nix", sagte der Trainer von RB Leipzig, dessen Elf am Mittwoch ihr Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool (21.00 Uhr im LIVETICKER) in Budapest austragen wird.

Die Lage in Ungarn ist jedoch alarmierend. Die Infektionszahlen schießen in die Höhe, womöglich wird der Bund das Land bald zum Risikogebiet erklären. Die 7-Tage-Inzidenz stieg am Freitag auf 327, doch für die UEFA hat das noch keine Folgen. Ungarn bleibt das gelobte Land, schon sechsmal wurde die Hauptstadt Budapest mit ihrer schmucken Puskas Arena im Europapokal zum Ausweichort ernannt - so oft wie keine andere europäische Stadt.

Während in Deutschland Geschäfte und Schulen allmählich wieder öffnen sollen und die 7-Tage-Inzidenz bei rund 65 liegt, ordnete Ministerpräsident Viktor Orban für Ungarn einen harten Lockdown an, der bis Anfang April andauern soll. Die Sorge vor einem Kollaps des Gesundheitswesens ist groß, das knapp zehn Millionen Einwohner starke Land zählte bis Freitag 15.476 Todesfälle.

Doch die Rolle von Budapest als Rettungsanker der UEFA in stürmischen Corona-Zeiten ist ungefährdet. Ein Grund dafür sind die guten Kontakte zwischen der Orban-Regierung und der UEFA, die laut eines Berichts der ARD-Sportschau in den vergangenen Jahren ausgebaut wurden. Zentrale Person dabei ist der Banker Sandor Csanyi. Der vermögende Orban-Freund ist der Vorsitzende des ungarischen Fußball-Verbandes und gleichzeitig Vize-Präsident der UEFA.

© getty Sandor Csanyi (r.) und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban (2.v.r.). Csanyi ist der Vorsitzende des ungarischen Fußball-Verbandes und gleichzeitig Vize-Präsident der UEFA.

Kein Wunder also, dass Ungarn anders als etwa Deutschland in seinen Einreisebestimmungen festgelegt hat, dass nicht-ungarische Staatsbürger ins Land dürfen, wenn sie an einer internationalen Sportveranstaltung teilnehmen. Der enge Draht des UEFA-Chefs Aleksander Ceferin über Csanyi in die Regierungszentrale von Orban zahlt sich hier aus.

Wen wundert es da noch, dass die 2019 errichtete Puskas Arena auch Spielort der EM im Sommer sowie des Europa-League-Finals 2023 ist? Auch das Finale um den europäischen Supercup zwischen Bayern München und dem FC Sevilla (2:1) im letzten September war kurzfristig nach Budapest verlegt worden.

RB spielt auch im Rückspiel gegen Liverpool in Ungarn

Am Mittwoch begrüßt Budapest wieder die Top-Teams der Königsklasse. RB Leipzig und der FC Liverpool können mit der Verlegung ihres Rückspiels die gültigen Reiseregeln umgehen. Würde Leipzig an der Anfield Road angetreten, hätte dem Team im Anschluss eine 14-tägige Quarantäne gedroht.

Schon das Hinspiel am 16. Februar, das Leipzig als offizielles Heimteam 0:2 gegen die Mannschaft von Welttrainer Jürgen Klopp verloren hatte, war in der Puskas Arena ausgetragen worden. Grund waren die deutschen Einreisebeschränkungen aufgrund der in Großbritannien stark vorkommenden Corona-Mutation.

Doch so oder so, bei aller Diskussion um den Standort müssen sich die Sachsen für das Rückspiel am Mittwoch sportlich enorm steigern und dürfen sich nicht wieder so krasse individuelle Fehler wie im Hinspiel erlauben. Ansonsten platzt im Achtelfinale der Traum - und Europas Ausweich-Hochburg Budapest wird für Leipzig zur Endstation.

