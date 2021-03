Xabi Alonso vor Wechsel zu Borussia Mönchengladbach: Trainer ist er schon immer

Xabi Alonso (39) soll im kommen Sommer offenbar das Traineramt bei Borussia Mönchengladbach übernehmen. Dass der ehemalige Mittelfeldspieler irgendwann Trainer werden würde, ist eigentlich seit jeher klar. Seine ersten Stationen machen Hoffnung auf eine große zweite Karriere.

Den offiziellen Statistikbögen zufolge ist Xabi Alonso erst seit knapp drei Jahren Trainer, aber das stimmt so natürlich nicht: Tatsächlich ist er das nebenberuflich bereits seit seinem Premierenauftritt im Profifußball 2000. Der Irrtum liegt jedoch nahe, stand er zunächst nämlich nicht untätig hinter der Seitenlinie herum, sondern spielte gleichzeitig auch noch unverschämt gut selbst.

"Er handelt auf dem Feld schon genauso wie ein Trainer", sagte Jose Mourinho einst über Mittelfeldspieler Alonso, der sich seine Klubs - so scheint es zumindest - immer auch ein bisschen aufgrund des zur jeweiligen Zeit amtierenden Trainers aussuchte. Beim FC Liverpool arbeitete er mit Rafael Benitez zusammen, bei Real mit eben jenem Mourinho und außerdem mit Carlo Ancelotti und beim FC Bayern schließlich mit Pep Guardiola.

Die renommiertesten Trainer der Welt zogen Alonso förmlich an, oder war es doch umgekehrt? Fest steht, dass sie ihn alle zu ihrem verlängerten Arm auf dem Platz machten. Wobei, besser: verlängerten Kopf.

"Ich habe immer die Verantwortung übernommen, die Idee des Trainers der Mannschaft zu übermitteln", sagte Alonso 2017 dem Wall Street Journal. Das war kurz vor dem Ende seiner aktiven Karriere, die ihm alle wichtigen Titel eingebracht hatte. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er Welt- und Europameister, mit Liverpool und Real holte er die Champions League und außerdem noch zahlreiche nationale Meistertitel und Pokale.

Xabi Alonsos erste Trainerstation bei Real Madrids U14

35 Jahre war Alonso zum Zeitpunkt seines Karriereendes alt und danach machte er als Erstes: Pause. Einen einjährigen Sommerurlaub, wie er später erzählte. Viel Zeit verbrachte er dabei mit seinen drei Kindern, ehe er sich bereit dazu fühlte, sich um einen ganzen Kinder-Kader zu kümmern. Im Sommer 2018 übernahm Alonso das Traineramt bei Reals U14 und, nun ja: Es hätte schlechter laufen können. Am Ende einer ungeschlagenen Saison standen der Meistertitel und ein Torverhältnis von 157:13.

Nebenher absolvierte Alonso alle erforderlichen Trainerkurse, gemeinsam übrigens mit seinen ehemaligen Kollegen aus der spanischen Nationalmannschaft Raul, Xavi, Victor Valdes und Joan Capdevila. Nach dem Erwerb der UEFA-Pro-Lizenz und dem U14-Titel wollte ihn Real angeblich zum U19-Trainer machen, doch stattdessen kehrte er zurück zu seinem Heimatklub Real Sociedad San Sebastian.

Xabi Alonsos Karriere in Bildern: Ein Baske erobert die Fußballwelt © getty 1/43 Xabi Alonso wird angeblich neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach. Es wäre ein neues Kapitel einer Karriere, die vor allem von drei Dingen geprägt ist: von Titeln, Titeln und Titeln. © getty 2/43 Die Karriere des Mannes aus dem baskischen Tolosa beginnt - natürlich - im Baskenland. Über die Jugend schafft er es ins Profiteam von Real Sociedad. Dort darf er sich bereits regelmäßig mit den Besten messen (hier mit Rivaldo). © getty 3/43 Bereits im Jahr 2003 stößt Alonso zum Kreis der spanischen Nationalmannschaft. Es gibt Schlechteres für die Ausbildung eines Jungspielers, als mit Größen wie Raul zu trainieren und zu spielen. © getty 4/43 In den kommenden elf Jahren soll sich Alonso zu einer festen Größe bei der Furia Roja entwickeln. Insgesamt kommt Alonso in seiner Karriere auf 114 Länderspiele. © getty 5/43 Sein erstes großes Turnier spielt er 2004 bei der EM in Portugal. Richtig gut läuft es allerdings nicht. Bereits nach der Gruppenphase ist Schluss, stattdessen kommen die späteren Finalisten Portugal und Griechenland weiter. © getty 6/43 Nach der EM macht der mittlerweile 22-Jährige den ersten großen Schritt in seiner Karriere: Er verlässt die baskische Heimat und wechselt auf die Insel zum FC Liverpool. Eine Entscheidung, die sich als Volltreffer erweisen wird. © getty 7/43 Bereits in seiner ersten Saison steht der Mittelfeldmann nämlich beim wohl verrücktesten Champions-League-Finale aller Zeiten im Mittelpunkt: Er erzielt gegen Milan das 3:3 - nach 0:3-Rückstand ... © getty 8/43 Am Ende gewinnt Liverpool den Henkelpott im Elferschießen sogar noch. Ein Finale für die Ewigkeit. © getty 9/43 In fünf Jahren Liverpool macht Alonso 143 Spiele (15 Tore). Er gewinnt neben dem CL-Titel 2006 den FA Cup. © getty 10/43 Im Jahr 2008 steht Xabi erstmals mit der Nationalmannschaft in einem Finale: In Wien trifft die Furia Roja im EM-Endspiel auf Deutschland. © getty 11/43 Stolz präsentiert die Nummer 14 nach dem 1:0-Sieg die EM-Trophäe. © getty 12/43 Im Sommer 2009 wechselt der Junge aus Tolosa zurück nach Spanien - und zwar zur größten aller Hausnummern: zu Real Madrid. Die nächste goldrichtige Entscheidung, die früh ihre Schatten vorauswirft. © getty 13/43 Mit mittlerweile 27 Jahren kommt Alonso als gestandener Profi mit Führungsanspruch nach Madrid, der Klub zahlt knapp 35 Millionen Euro Ablöse. Eine Legende wie Raul nun auch im Klub an der Seite zu haben, erachtet Alonso dennoch als wertvoll. © getty 14/43 Bei Real trifft Alonso auch auf Cristiano Ronaldo - zu dieser Zeit übrigens noch "CR9". © getty 15/43 Am 11. Juli 2010 spielt Xabi Alonso das größte Spiel seiner Karriere: das WM-Finale mit Spanien gegen die Niederlande. Und er nimmt erneut in einem großen Endspiel eine entscheidende Rolle ein, denn ... © getty 16/43 ... der Brutalo-Tritt von Nigel de Jong in seine Brust ist der große Aufreger des Spiels, wahrscheinlich sogar des ganzen Turniers. © getty 17/43 Das niederländische Raubein sieht dafür nicht Rot. Am Ende fällt die Szene aber nicht so schwer ins Gewicht, denn ... © getty 18/43 ... die Spanier dürfen am Ende jubeln. Nach Iniestas Tor in der Verlängerung ist die Furia Roja erstmals Weltmeister - der größte Erfolg in Alonsos Karriere. © getty 19/43 Diesen Pokal will jedes kleine Kind, das mit dem Kicken anfängt, in den Händen halten. Logisch, dass er erst einmal genau inspiziert wird. © getty 20/43 Die spanische Dominanz hört einfach nicht auf. Zwei Jahre später stehen Alonso und Co. in Polen und der Ukraine schon wieder im EM-Finale - diesmal gegen Italien um Andrea Pirlo. © getty 21/43 Mit einer 4:0-Machtdemonstration wird die Squadra Azzurra weggefegt. Alonso, Casillas, Ramos und Co. sind längst lebende Legenden - und schon etwas routinierter beim Jubeln. "Business as usual" sozusagen. © getty 22/43 Privat ist Xabier seit Juli 2009 mit seiner Jugendliebe Nagore Aramburu verheiratet, mit der er einen Sohn und zwei Töchter hat. Ein Küsschen für den Europameister darf nicht fehlen. © getty 23/43 Logisch, dass Alonso mittlerweile in den Kreis der besten Spieler der Welt gehört. 2011 und 2012 wird er in die FIFA-Weltelf gewählt. © getty 24/43 Im Jahr 2012 zeichnet die Liga Alonso auch als besten Spieler der Primera Division aus. Erstmals seit Einführung der Awards bekommt ein anderer Spieler als Barcelonas Xavi diesen Titel. © getty 25/43 Unter Carlo Ancelotti starten Alonso und Real in der Champions-League-Saison 2013/2014 richtig durch. © getty 26/43 Im Halbfinale deklassieren die Königlichen Arjen Robben und die Bayern mit 1:0 und 4:0. © getty 27/43 In einem großen Finale zuzuschauen, ist der Albtraum eines jeden Fußballers. Wegen seiner dritten Gelben Karte aus dem Rückspiel gegen die Bayern darf Alonso in Lissabon gegen Atletico nicht mitwirken. Doch er sieht dabei zu, wie seine Teamkollegen ... © getty 28/43 ... den letzten Schritt machen. Endlich ist Real am Ziel! Nach zwölf Jahren gewinnen die Königlichen wieder ihren Lieblingswettbewerb und feiern "La Decima". © getty 29/43 Auf Nationalmannschaftsebene läuft der Sommer 2014 für Alonso weniger märchenhaft. Die Ära der Furia Roja scheint zu Ende: In Brasilien scheiden Alonso und Co. in der Gruppenphase aus. © getty 30/43 Für Alonso steht ein Sommer des Umbruchs an: Er entscheidet sich für einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Auch auf Vereinsebene sucht er im Alter von 32 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung. © getty 31/43 Zum Ende des Transferfensters wechselt der Baske völlig überraschend zum FC Bayern München. © getty 32/43 Schon am nächsten Tag steht Alonso gegen den FC Schalke 04 auf dem Rasen, sofort ist er Chef im Mittelfeld der Münchner. Jürgen Klopp spricht später über eine "Offenbarung". © getty 33/43 WM-Finale gegen Robben gewonnen, EM-Finale gegen Schweinsteiger gewonnen, als Real-Spieler der große Rivale von Pep Guardiola als Barcelona-Trainer gewesen: Bei den Bayern arbeitet Alonso mit einigen großen Konkurrenten der Vergangenheit zusammen. © getty 34/43 Und es funktioniert. Alonso ist auch bei Bayern erfolgreich und fügt seiner beeindruckenden Titelsammlung noch den einen oder anderen hinzu. © getty 35/43 Dreimal feiert er mit den Bayern die Deutsche Meisterschaft. © getty 36/43 Das bayrische Trachtenoutfit und die Meisterschale stehen Alonso dabei gut. Neben den drei Meistertiteln ... © getty 37/43 ... kommt 2016 auch der Gewinn des DFB-Pokals dazu. © getty 38/43 Ein Auszug aus Alonsos Titelsammlung: Champions-League-Sieger (2005, 2014), spanischer Meister (2012), deutscher Meister (2015-17), Pokalsieger in Spanien (2011, 2014), England (2006), Deutschland (2016). Weltmeister (2010), Europameister (2008, 2012). © getty 39/43 Am 9. März 2017 verkündet er sein Karriereende nach Ablauf der Spielzeit. Karl-Heinz Rummenigge bezeichnet die Verpflichtung als "einer unserer besten Transfers der vergangenen Jahre." Anschließend widmet sich Alonso seiner Trainer-Karriere. © imago images / DeFodi 40/43 Nur ein Jahr nach seinem Karriereende wird Alonso Jugendtrainer bei Real Madrid, um erste Erfahrungen zu sammeln. Mit Erfolg, denn nur elf Monate später ... © getty 41/43 ... darf sich Alonso über seine erste Station als Cheftrainer einer Herren-Mannschaft freuen: Er unterschreibt im Sommer 2019 als künftiger Coach von Real Sociedads zweiter Mannschaft in Spaniens 3. Liga. © getty 42/43 Auch beim FC Bayern ist er Gespräch, bevor Hansi Flick für Niko Kovac übernimmt. "Er hat diese Empathie, die du brauchst. Speziell bei der heutigen Spielergeneration, um mit ihnen so einen roten Faden zu spinnen", sagt Rummenigge damals. © getty 43/43 Zum Saisonende läuft Alonsos Vertrag bei Real Sociedad B aus. Nun könnte er seinen ersten großen Trainerjob antreten und mit Gladbach in der Bundesliga künftig um die internationalen Plätze mitspielen.

Xabi Alonsos San Sebastian B ist aktuell Tabellenführer

Alonso wurde Trainer der drittklassigen Reservemannschaft, die er auf dem Weg zu seiner Weltkarriere rund 20 Jahre früher selbst passiert hatte. Damals als Spieler war er schon ein bisschen Trainer und heute als Trainer ist er immer noch ein bisschen Spieler. "Er hat sein Talent nicht verloren und macht gerne bei den Übungen mit", erzählt Roberto Lopez. "Er bringt uns das Spiel so bei, als würde er noch selbst spielen."

In Alonsos erster Saison bei Real Sociedad B spielte Lopez (20) in einem auf Ballbesitz orientierten 4-2-3-1-System meist als Zehner vor dem Sechser Martin Zubimendi (22). Mit ihrer Mannschaft verpassten die beiden den Aufstieg in die Zweitklassigkeit zwar knapp, wurden stattdessen aber immerhin zu den hauseigenen Profis befördert. Zubimendi ist dort mittlerweile Stammspieler und auch Lopez kam bereits zu einigen Einsätzen.

Ihre Nachfolger in Alonsos aktueller Mannschaft um den angeblich hochgradig talentierten spanischen U19-Nationalspieler Robert Navarro (18) eilen unterdessen von Sieg zu Sieg. Aktuell führt Real Sociedad B die mehrgleisige dritte Liga an. Ein Aufstieg wäre eine ziemlich beachtliche Leistung, befindet sich doch aktuell keine einzige Reservemannschaft eines Primera-Division-Klubs in der zweiten Liga.

Karl-Heinz Rummenigge hält viel von Xabi Alonso

Mit einem Zweitliga-Aufstieg begann einst übrigens auch die Trainerkarriere von Barcelonas Ikone und Alonsos spirituellem Spielmacher-Vorgänger in der spanischen Nationalmannschaft Pep Guardiola, unter dem er beim FC Bayern seine zwei letzten Jahre als Aktiver verbrachte. Nach München gewechselt war Alonso nach eigener Auskunft auch deshalb, weil er "Guardiolas Geheimnisse" herausfinden wollte. Bereits damals wusste Alonso, dass er irgendwann hauptberuflich Trainer werden würde - und Guardiola wusste es auch: "Auf jeden Fall."

Während seiner nun fast drei Jahre mit den Talenten von Real und San Sebastian hatte Alonso schon einige verheißungsvolle Posten in Aussicht: Guardiola wollte ihn als Co-Trainer zu Manchester City holen, Julian Nagelsmann zu RB Leipzig und bei Real Madrid und dem FC Bayern war er sogar als Cheftrainer im Gespräch. Die Frage nach einem Engagement im Profibereich lautete nie: ob? Sondern stets: wann?

"Meiner Meinung nach müssen wir uns bemühen, dass er irgendwann nach München zurückkehrt", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge 2019 und adelte Alonso als "klügsten und besten Strategen", den es in seinem Klub je gegeben habe. Mit seinem angeblich im Sommer bevorstehenden Wechsel zu Borussia Mönchengladbach würde Alonso immerhin schon mal nach Deutschland zurückkehren.