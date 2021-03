NXGN 2021: Ansu Fati siegt vor Eduardo Camavinga und BVB-Star Giovanni Reyna - Hanna Bennison folgt auf Lena Oberdorf

Offensivspieler Ansi Fati vom FC Barcelona und Rosengards Mittelfeldspielerin Hanna Bennison haben die NXGN 2021 gewonnen. Damit setzten sich Bennison und Fati beim Voting von mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten der 44 Goal-Editionen durch.

In der Rangliste der Männer landete Giovanni Reyna von Borussia Dortmund hinter Rennes-Juwel Eduardo Camavinga auf dem dritten Platz.

Zudem haben sechs weitere Bundesliga-Spieler prominente Platzierungen in der Rangliste erreicht. So schafften es Reynas Klubkameraden Jude Bellingham (5.), Reinier (10.) und Youssoufa Moukoko (15.) ebenso in die Top-15 wie Bayer Leverkusens Florian Wirtz (6.). Rekordmeister Bayern München indes ist mit Jamal Musiala (8.) und Tanguy Nianzou (16.) doppelt vertreten.

Sieger Fati, der in die Fußstapfen von früheren Siegern wie Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Gianluigi Donnarumma (AC Mailand) oder Justin Kluivert (RB Leipzig) trat, sagte exklusiv bei SPOX und Goal: "Ich bedanke mich bei allen, die für mich abgestimmt haben. Und natürlich bei meinen Mitspielern und Trainern, ohne die das nicht möglich gewesen wäre."

Der Angreifer hat einen fulminanten Start in seine Profilaufbahn hingelegt und ist unter anderem der jüngste Torschütze für den FC Barcelona in LaLiga und der Champions League sowie in Spaniens Nationalmannschaft.

NxGn 2021 Top-50-Ranking: Das sind die größten Versprechen des Fußballs © getty 1/51 NxGn 2021 - das neue Ranking von Goal ist da! Hier kommen die größten männlichen Talente im Weltfußball, die nach dem 1. Januar 2002 geboren wurden. Das komplette Ranking der Frauen findet Ihr hier. © getty 2/51 Platz 50 - Ilaix Moriba | FC Barcelona © getty 3/51 Platz 49 - Takuhiro 'Pipi' Nakai | Real Madrid © getty 4/51 Platz 48 - Maarten Vandevoordt | Genk © getty 5/51 Platz 47 - Jayden Braaf | Manchester City (verliehen an Udinese Calcio) © getty 6/51 Platz 46 - Kenneth Taylor | Ajax © getty 7/51 Platz 45 - Radu Dragusin | Juventus © getty 8/51 Platz 44 - Joelson Fernandes | Sporting CP © getty 9/51 Platz 43 - Exequiel Zeballos | Boca Juniors © getty 10/51 Platz 42 - Sontje Hansen | Ajax © getty 11/51 Platz 41 - Talles Magno | Vasco da Gama © getty 12/51 Platz 40 - Lorenzo Colombo | AC Milan (verliehen an Cremonese) © getty 13/51 Platz 39 - Luka Romero | Mallorca © getty 14/51 Platz 38 - Timothee Pembele | Paris Saint-Germain © getty 15/51 Platz 37 - Devyne Rensch | Ajax © getty 16/51 Platz 36 - Eduardo Quaresma | Sporting © getty 17/51 Platz 35 - Yan Couto | Manchester City (verliehen an Girona) © getty 18/51 Platz 34 - Arnaud Kalimuendo | Paris Saint-Germain (verliehen an Lens) © getty 19/51 Platz 33 - Ki-Jana Hoever | Wolverhampton Wanderers © getty 20/51 Platz 32 - Filip Stevanovic | Manchester City (verliehen an Partizan) © getty 21/51 Platz 31 - Riccardo Calafiori | Roma © getty 22/51 Platz 30 - Brian Brobbey | Ajax © getty 23/51 Platz 29 - Isaac Lihadji | Lille © getty 24/51 Platz 28 - Noni Madueke | PSV © getty 25/51 Platz 27 - Karim Adeyemi | Red Bull Salzburg © getty 26/51 Platz 26 - Harvey Elliott | Liverpool (verliehen an Blackburn Rovers) © getty 27/51 Platz 25 - Sebastiano Esposito | Inter (verliehen an Venezia) © getty 28/51 Platz 24 - Dario Sarmiento | Estudiantes © getty 29/51 Platz 23 - Nuno Mendes | Sporting © getty 30/51 Platz 22 - Adil Aouchiche | Saint-Etienne © imago images / ctk photo 31/51 Platz 21 - Adam Hlozek | Sparta Prag © getty 32/51 Platz 20 - Josko Gvardiol | Dinamo Zagreb © getty 33/51 Platz 19 - Amad Diallo | Manchester United © getty 34/51 Platz 18 - Kaio Jorge | Santos © getty 35/51 Platz 17 - Fabio Silva | Wolverhampton Wanderers © getty 36/51 Platz 16 - Tanguy Nianzou | Bayern München © getty 37/51 Platz 15 - Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund © getty 38/51 Platz 14 - Jeremy Doku | Rennes © getty 39/51 Platz 13 - Yunus Musah | Valencia © getty 40/51 Platz 12 - Gabriel Veron | Palmeiras © getty 41/51 Platz 11 - Rayan Cherki | Lyon © getty 42/51 Platz 10 - Reinier | Real Madrid (verliehen an Borussia Dortmund) © getty 43/51 Platz 9 - Mohamed Ihattaren | PSV © getty 44/51 Platz 8 - Jamal Musiala | Bayern München © getty 45/51 Platz 7 - Ryan Gravenberch | Ajax © getty 46/51 Platz 6 - Florian Wirtz | Bayer Leverkusen © getty 47/51 Platz 5 - Jude Bellingham | Borussia Dortmund © getty 48/51 Platz 4 - Pedri | Barcelona © getty 49/51 Platz 3 - Giovanni Reyna | Borussia Dortmund © getty 50/51 Platz 2 - Eduardo Camavinga | Rennes © getty 51/51 Platz 1 - Ansu Fati | Barcelona

NXGN: Zwei BVB-Stars in der Top-5

Knapp geschlagen geben musste sich Camavinga, der aktuell bei vielen Spitzenvereinen als Neuzugang im Gespräch ist und im vergangenen Herbst einen großen Hype in seiner Heimat Frankreich auslöste: Im September debütierte er als drittjüngster Spieler überhaupt für die Equipe tricolore und wurde wenig später zum zweitjüngsten Torschützen in der Geschichte des amtierenden Weltmeisters.

Abgerundet werden die Top-5 von Reyna, Barcelonas Senkrechtstarter Pedri und Borussia Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham, der sich bei den Schwarz-Gelben auf Anhieb etabliert hat. Beim BVB spielt mit Youssoufa Moukoko auch der jüngste Spieler auf der Liste.

Die meisten Spieler auf der Liste stellt noch vor dem BVB Eredivisie-Rekordmeister Ajax Amsterdam mit fünf Talenten, angeführt von Mittelfeldstar Ryan Gravenberch auf dem siebten Rang.

NxGn 2021 Top-10-Ranking: Das sind die größten Juwele im Frauen-Fußball © getty / IMAGO / Pro Shots 1/11 NxGn 2021 - das neue Ranking von Goal ist raus! Wir zeigen euch die zehn größten Talente im Frauen-Fußball, die nach dem 01. Januar 2002 geboren wurden! © IMAGO / AFLOSPORT 2/11 PLATZ 10 - MAIKA HAMANO (l.) | Cerezo Osaka Sakai © Twitter / @BidcoUganda 3/11 PLATZ 9 - JULIET NALUKENGE | Kawempe Muslim © IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto 4/11 PLATZ 8 - HALEY BUGEJA | Sassuolo Calcio © getty 5/11 PLATZ 7 - MAYA LE TISSIER | Brighton & Hove Albion WFC © getty 6/11 PLATZ 6 - MARY FOWLER | HSC Montpellier © getty 7/11 PLATZ 5 - MELCHIE DUMORNAY | AS Tigresses © getty 8/11 PLATZ 4 - ALEXIS MISSIMO | University of Texas © IMAGO / ZUMA Wire 9/11 PLATZ 3 - ALISON GONZALEZ (l.) | Atlas © IMAGO / Pro Shots 10/11 PLATZ 2 - NIKITA TROMP | Ajax Amsterdam © getty 11/11 PLATZ 1 - HANNA BENNISON | FC Rosengard

NXGN: Bennison folgt auf Oberdorf

Das komplette Ranking, in dem sich auch Amad Diallo, Rayan Cherki, Yunus Musah oder Ilaix Moriba wiederfinden, gibt es hier.

Bennison folgt bei den Frauen derweil auf Debütsiegerin Lena Oberdorf (damals SGS Essen) und wurde für ihre starken Leistungen bei Rosengard in der Damallsvenskan und der Champions League belohnt.

Mit 16 debütierte die heute 18-Jährige für Rosengard und im vergangenen Dezember erzielte sie ihren ersten Treffer in der Königsklasse. Bennison sagte im exklusiven Gespräch mit SPOX und Goal: "Das fühlt sich richtig gut an. Ich hätte damit niemals gerechnet - umso dankbarer bin ich."

Ajax-Stürmerin Nikita Tromp landete auf Platz zwei, das Treppchen komplettiert Alson Gonzalez (Atlas).