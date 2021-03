Memphis Depay wendet sich an Emmanuel Macron: "Darf ich bitte zur Nationalmannschaft?"

Der niederländische Offensivstar Memphis Depay darf nach derzeitigem Stand nicht zur Nationalmannschaft reisen. Nun hat der Angreifer von Olympique Lyon direkt bei Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron um eine Ausnahmegenehmigung gebeten, um nach der Rückkehr nicht in Quarantäne zu müssen.

Auf Twitter schrieb der 27-Jährige: "Französische Regierung, dürfte ich bitte am Montag zur niederländischen Nationalmannschaft reisen? Das wäre nur fair, da ihr ja auch für die französische Nationalmannschaft eine Ausnahme macht, die ebenfalls außerhalb Europas spielt." Zudem verlinkte er den offiziellen Account Macrons.

In Frankreich müssen Personen, die die Europäische Union verlassen, nach ihrer Rückkehr in Corona-Quarantäne. Die Niederlande spielen in der WM-Qualifikation am kommenden Mittwoch in der Türkei, weshalb Lyon Depay nicht freistellte. Laut FIFA-Regularien können die Klubs die Abstellung ihrer Spieler verweigern, wenn bei der Rückkehr eine Isolation folgen würde.

Für die französischen Nationalspieler machte die Regierung jedoch eine Ausnahme. Die Equipe Tricolore tritt am 28. März in Kasachstan an, eine Quarantäne bei der Rückkehr ist aber nicht nötig.