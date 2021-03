Inter Miami - Gonzalo Higuain lockt Lionel Messi: "Würden ihn mit offenen Armen empfangen"

Der ehemalige argentinische Nationalspieler Gonzalo Higuain (33) hat sich für einen Wechsel seines Landsmanns Lionel Messi vom FC Barcelona zu Inter Miami in die MLS stark gemacht. Der Angreifer, der selbst vor einem halben Jahr von Juventus zur Franchise aus Florida gewechselt war, kann sich gut vorstellen, dass Messi in die USA wechselt.

Higuain sprach bei ESPN über einen möglichen Messi-Transfer in die nordamerikanische Profiliga und das sportliche Niveau der Liga war dabei für ihn kein Negativfaktor: "[Andrea] Pirlo kam her, als er Weltmeister war und so haben es auch [Thierry] Henry, [David] Villa und [Blaise] Matuidi gemacht. Ich sehe keinen Grund, aus dem Messi nicht herkommen sollte."

"Falls es ihn glücklich macht, würden wir ihn mit offenen Armen empfangen", so Higuain weiter. Er kennt Messi gut. Zwar ging er lange Jahre für Barcelonas Erzrivalen Real Madrid auf Torejagd, aber in der Albiceleste war er La Pulgas Sturmpartner.

Messi steht aktuell vor einer wegweisenden Zukunftsentscheidung. Sein Vertrag bei Barca läuft aus. Die Klubspitze um den neuen Präsidenten Joan Laporta möchte mit dem 33-Jährigen verlängern. Messi selbst aber lässt sich nach seinem geplatzten Transfer im vergangenen Sommer Zeit. Aktuell will er nach Informationen von Goal und SPOX nicht mit anderen Klubs sprechen, sondern zunächst seinen Fokus auf die Zielgerade der Saison richten.

Higuain sagte: "Es kommt der Punkt, an dem er entscheiden wird, wo er spielen möchte und was für ihn sportlich und privat das Beste ist." Seiner Meinung nach habe der sechsmalige Ballon d'Or-Sieger es aber nach wie vor im Tank "um die Champions League zu kämpfen".

Inter Miami: David Beckham will "große Stars" holen

Higuains Äußerungen könnten Spekulationen um einen möglichen Wechsel Messis nach Miami weiter befeuern. Zuletzt hatte Besitzer David Beckham die ehrgeizigen Ziele des jungen Klubs betont, als er sagte: "Unsere Fans wollen die großen Stars sehen. Wir haben bereits Spieler wie Gonzalo Higuain und Blaise Matuidi, die diesen Glanz und Glamour zu uns bringen. Aber auch in der Zukunft wollen wir die Chance haben, große Namen zu holen."

Der englische Nationalspieler führte außerdem aus, man wolle "natürlich" namhafte Spieler holen. Miami habe eine "eine große Anziehungskraft" und Messi sei "die Art Spieler , die wir hierher bringen wollen."