Gareth Bale über Cristiano Ronaldo: Bester Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe

Für den Waliser Gareth Bale ist Cristiano Ronaldo der beste Spieler, mit dem er jemals zusammengespielt hat. "Ich muss Cristiano Ronaldo sagen. Für mich liegt das an der Anzahl von Toren, die er erzielt hat und den Titeln, die wir zusammen gewonnen haben. Er zählt zu den Besten, die jemals Fußall gespielt haben. Also muss ich ihn nehmen", sagte Bale in einem Video auf dem Twitch-Kanal von Tottenham Hotspur.

Bale und Ronaldo hatten von 2013 bis 2018 gemeinsam bei Real Madrid gespielt und in dieser Zeit unter anderem viermal die Champions League gewonnen. Gemeinsam mit Mittelstürmer Karim Benzema bildeten Bale und Ronaldo in ihrer besten Zeit den "BBC"-Angriff.

Im Gegensatz zu Ronaldo, der bei Real mit seinen Toren Rekord um Rekord knackte, entwickelte sich zwischen Bale und den Königlichen nie diese große Liebe - trotz zahlreicher wichtiger Tore des Walisers. Im vergangenen Jahr kam es zum Bruch mit Trainer Zinedine Zidane, auch bei den Fans ist Bales Standing gesunken.

In dieser Saison spielt Bale auf Leihbasis für seinen früheren Klub Tottenham, doch auch dort kam er über die Rolle des Ergänzungsspielers länger nicht hinaus. Zuletzt stand er in der Premier League aber in drei Spielen in Folge in der Startelf und steuerte in dieser Zeit vier Treffer bei.

Die Entscheidung, zu seinem Ex-Klub nach London zurückzukehren, sei ihm im Sommer nicht schwergefallen. "Ich wollte Fußball spielen, ich wollte dem Team helfen, so gut ich kann. Und zu einem Ort zurückzukommen, von dem ich wusste, dass er mich mag, mir Zuneigung zeigt. Das hat die Entscheidung leicht gemacht", sagte er.