Camavinga, Grealish, Konate und die Transfergerüchte: Berater kündigt "Big Deals" an

Jonathan Barnett, unter anderem Berater von Eduardo Camavinga (Stade Rennes), Ibrahima Konate (RB Leipzig) und Jack Grealish (Aston Villa) hat einige "Big Deals" für den kommenden Sommer angekündigt.

"Ich erwarte drei oder vier Big Deals aus meinem Portfolio, die einige Rekorde brechen werden", sagte Barnett bei The Athletic. "Hoffentlich gehen sie über die Bühne. Wir haben ein paar sehr gute Jungs, mit Eduardo Camavinga wahrscheinlich den besten jungen Spieler der Welt. Dazu Grealish, Konate von Leipzig. Insgesamt habe ich über 100 Spieler."

Mittelfeld-Juwel Camavinga ist bei Rennes bereits Schlüsselspieler und hat schon für Frankreichs A-Nationalelf debütiert. Der 18-Jährige wird neben Real Madrid auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, zudem sollen Manchester United und Chelsea interessiert sein. "Camavinga kann nächstes Jahr in der Premier League spielen", betonte Barnett. "Er ist gut genug dafür. Ob es so kommt oder nicht, weiß ich aber noch nicht."

Über Konate gab es jüngst Berichte, der 21-jährige Innenverteidiger stehe vor einem Wechsel von Leipzig zum FC Liverpool. RB-Sportdirektor Markus Krösche erklärte bei Stats Perform News jedoch, das sei aktuell "kein Thema".

Grealish hat indes bereits seit mehreren Jahren das Interesse von Manchester United geweckt, blieb seinem Jugendklub Aston Villa bis dato aber stets treu. Nach einer erneut starken Premier-League-Saison (sechs Tore, zwölf Vorlagen), könnte der 25-jährige Engländer nun aber den nächsten Schritt gehen wollen.