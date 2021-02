Klub-WM: Müder FC Bayern München im sechsten Himmel - Pep Guardiola fordert zum Duell auf

Weltmeister! Der FC Bayern platzt nach seinem historischen "Sixpack" fast vor Stolz. Doch der Blick richtet sich schnell wieder auf den grauen Alltag.

Als die müden Münchner Helden um "Sixpacker" Benjamin Pavard bei eisigen minus 13 Grad aus dem Weltmeister-Flieger stiegen, überraschte sie Pep Guardiola mit der nächsten großen Herausforderung. "Vielleicht kann ich Messi und Company anrufen und wir spielen um den siebten Titel", sagte der bislang einzige Alles-Gewinner in einer Videobotschaft schmunzelnd zu Nachfolger Hansi Flick: "Sag mir wann und wo - und wir werden da sein!"

Doch Erfolgscoach Flick wollte nach dem strapaziösen Katar-Trip mit dem Anreise-Chaos und dem Corona-Wirbel um Spätheimkehrer Thomas Müller erstmal nichts mehr von Fußball wissen - und gab zwei Tage frei. "Das war für uns alle am Limit", sagte er nach dem Final-Triumph bei der Klub-WM über Tigres UANL aus Mexiko (1:0) geschafft. Umso stolzer war Flick auf die Mannschaft: "Ich bin begeistert. Es war viel Unruhe da, trotzdem hat sie herausragend gespielt und Historisches geleistet."

Alle sechs möglichen Titel, das war zuvor nur Guardiolas FC Barcelona um Weltstar Lionel Messi 2009 gelungen. Der Katalane sprach in seiner Grußbotschaft von einem "unglaublichen Erfolg" und schloss mit dem Bayern-Motto "Mia san mia!". Auch Bundestrainer Joachim Löw, DFB-Präsident Fritz Keller und -Direktor Oliver Bierhoff reihten sich in die große Schar der Gratulanten ein, Löw freute sich "riesig" für seinen einstigen Assistenten Flick.

Der 55-Jährige hat nun wieder mehr Titel mit den Bayern geholt als er Pflichtspielniederlagen hinnehmen musste (6:5), im Durchschnitt gewinnt er alle elf Partien einen Pokal. Doch Flick schwebte nicht lange im sechsten Himmel. "Es werden Niederlagen hinzukommen, ich denke, dass man das nicht halten kann", sagte er nüchtern. Zeit zum Genießen bleibe ohnehin nicht, am Montag (20.30 Uhr/DAZN) warte im grauen Liga-Alltag Aufsteiger Arminia Bielefeld.

"Ganz ehrlich: Es geht immer weiter", sagte Flick fast schon melancholisch: "Das ist unser Job, unser Business. Wir müssen gucken, dass wir die Dinge, die wir erleben, so schnell wie möglich abhaken und möglichst im nächsten Spiel genau so eine Leistung bringen. Es geht Schlag auf Schlag."

FC Bayern München ist Klub-Weltmeister: So reagieren Netz und internationale Presse © getty / Twitter 1/19 Mit dem Sextuple aus Klub-WM, UEFA-Supercup, Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal und DFL-Supercup ist dem FC Bayern Historisches gelungen. Entsprechend fallen die Reaktionen fast ausnahmslos positiv aus - fast. © getty 2/19 Gazzetta dello Sport: "Der FC Bayern, ein Klub mit Weltformat. Hansi Flick hat taktische und offensive Klarheit und Harmonie in eine Mannschaft eingeführt, in der bei jedem Wettbewerb der zweite Platz ein Anschlag auf den eigenen Stolz ist". © Twitter 3/19 © getty 4/19 Corriere dello Sport: "Die Flick-Truppe beherrscht die ganze Saison, wie Guardiolas Barcelona im Jahr 2009. Die Bayern besiegen Tigres 1:0, doch das Ergebnis hätte für die Verlierer noch schlechter ausfallen können". © Twitter 5/19 © getty 6/19 Tuttosport: "FC Bayern auf dem Welt-Olymp. Flicks Jungs können ihren sechsten Titel feiern. Die Überlegenheit der Bayern ist offenkundig, der Münchner Klub benötigt nur wenige Minuten, um das Spiel in den Griff zu bekommen". © Twitter 7/19 © getty 8/19 Corriere della Sera: "FC Bayern feiert einen wahren Triumph. Pavard versenkt Tigres und beschert Flick den sechsten Titel. Ein beträchtliches Ergebnis für den Coach, der nach 15 Monaten die Mannschaft jetzt fest in der Hand hat". © Twitter 9/19 Offizieller opta-Account für Deutschland, Österreich und der Schweiz © getty 10/19 Marca: "Bayern ist der Video-Weltmeister. Barcelona und Guardiola haben einen Weggefährten. Bayern setzt sich die Weltkrone in der Wüste auf. Hansi Flick übernahm die Bayern im November 2019 von Kovac am Rande des Abgrunds." © getty 11/19 AS: "Flicks Jungs krönen sich zum Klub-Weltmeister mit mehr Problemen als erwartet. Bayern hat jetzt seinen Sixpack - genauso wie Guardiolas Barca 2009. Pavards umstrittener Treffer krönt das beste Bayern seiner über 100-jährigen Geschichte." © Twitter 12/19 © getty 13/19 Sport: "Flick und seine Mannschaft erklimmen den Olymp des Weltfußballs. Die Erfolgsgeschichte von Flick und Bayern erlebt ihren Höhepunkt. Flick hat eine perfekte Maschine geschaffen, sie sind in der Lage jeden Gegner zu überrollen." © getty 14/19 El Mundo Deportivo: "Flicks Bayern schaffen den Titel. Durch den Sixpack sind sie unsterblich geworden. Diese Mannschaft von Flick ist jetzt schon legendär. Flick hat diese Bayern in 15 Monaten zu einem der besten Teams der Geschichte geformt." © Twitter 15/19 Oliver Kahn (Vorstandsmitglied FC Bayern) © getty 16/19 Sun: "Hunger nach mehr. Bayern München ist erst die zweite Mannschaft, die das Sextuple geschafft hat. 2013 haben sie dies noch verpasst, nachdem sie im nationalen Supercup gegen Jürgen Klopps Borussia Dortmund verloren haben." © Twitter 17/19 © getty 18/19 Guardian: "Sechs Trophäen in neun Monaten. Bayern auf einem Level mit dem FC Barcelona 2009." © getty 19/19 Daily Mail: "Hansi Flicks Team vervollständigt das Sextuple mit einem Sieg in Katar. Das hat zuvor nur eine Mannschaft geschafft: Pep Guardiolas Barcelona von 2009."

FC Bayern: "Das Sixpack ist etwas Besonderes"

Seine WM-Helden wollten davon aber erst einmal nichts wissen. Matchwinner Pavard drückte dem goldenen Erdball auf dem WM-Pokal selig einen dicken Kuss auf. "Es ist nur Liebe", schrieb er zu einem Foto von der Szene. Robert Lewandowski, von der FIFA zum besten Spieler des Turniers gekürt, drückte sich stolz das goldene Weltmeister-Abzeichen aufs Trikot. "Das Sixpack ist etwas Besonderes, eine große Geschichte nicht nur für Bayern München, sondern für den ganzen Fußball", sagte er: "Wie wir gespielt haben, das bleibt lange, lange Zeit."

In Gedanken waren die Weltmeister aber auch bei Müller, der traurig und vom Rest des Teams isoliert in einem Hotel hockte. "Wir haben das Ding auch für ihn geholt und alle anderen, die nicht dabei sein konnten", sagte Joshua Kimmich. Bei der kurzen Kabinen-Party hielten Kimmich und Co. die Trikots der Abwesenden in die Kamera.

Auch bei der Rückkehr fehlte Müller wie erwartet. Der 31-Jährige musste noch etwas länger in Doha bleiben, um mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic seine Heimreise per Sanitätsflieger zu organisieren. Zuhause muss er in Quarantäne und fällt wie Serge Gnabry (Muskelfaserriss) erst einmal aus. Müller sei "etwas müde", berichtete Flick, nach der Corona-Diagnose gehe ihm "einiges durch den Kopf". Ansonsten sei er wohlauf.

Überraschend mit im Teamflieger saß dagegen Jerome Boateng. Seine vorzeitige Abreise aus privaten Gründen war mangels Direktflug nicht zustande gekommen.

Wie es weitergeht? In der Bundesliga steuert der souveräne Tabellenführer unbeirrt der neunten Meisterschaft in Serie entgegen. "Der wichtigste Moment" aber, betonte Lewandowski in Katar mit Blick auf die Champions League, "der kommt erst noch." Den Titel in der Königsklasse erfolgreich zu verteidigen, hat mit Real Madrid auch erst eine Mannschaft geschafft.