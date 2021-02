Maradonas Tod: Staatsanwaltschaft befragt drei weitere Personen

Im Zusammenhang mit dem Tod der argentinischen Fußballlegende Diego Maradona rücken offenbar ein Psychologe und zwei Krankenschwestern in den Fokus der Ermittler.

Die drei Personen sollen in dieser Woche von der Staatsanwaltschaft befragt werden, berichten lokale Medien und beziehen sich dabei auf einen Informanten aus Justizkreisen. Gegen die Psychiaterin Agustina Cosachov und den Herzspezialisten Leopoldo Luque wurde bereits zuvor ermittelt.

Maradona war am 25. November in seinem Haus in Tigre an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Er wurde 60 Jahre alt. Seitdem versuchen Ermittler, die Umstände des Todes des Weltmeisters von 1986 aufzuklären.