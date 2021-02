Klub-WM: Finale FC Bayern vs. Tigres heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Mission Sextuple steht dem FC Bayern München nur noch das mexikanische Team UANL Tigres im Weg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Finale der Klub-WM heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Reißt der FC Bayern München jetzt auch die Weltherrschaft im Vereinsfußball an sich, nachdem er im vergangenen August bereits den europäischen Thron bestiegen hatte?

Klub-WM-Finale, FC Bayern vs. Tigres: Termin und Spielort

Der Triple-Sieger der letzten Saison bestreitet am heutigen Donnerstag, den 11. Februar sein Finale bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in Katar. Kontrahent ist der mexikanische Vertreter UANL Tigres, amtierender Gewinner der CONCACAF Champions League (Nord- und Mittelamerika).

Angestoßen wird das Endspiel heute um 19 Uhr deutscher Zeit, Spielort ist das Education City Stadium in Al-Rayyan. In Puncto Corona-Pandemie erfreulich: Das Stadion darf zu 30 Prozent mit Zuschauern ausgelastet werden.

Begegnung: FC Bayern München - UANL Tigres

FC Bayern München - UANL Tigres Wettbewerb: FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2020

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2020 Datum: 11. Februar 2021

11. Februar 2021 Anstoß: 19.00 Uhr MEZ

19.00 Uhr MEZ Ort: Education City Stadium, Al-Rayyan (Katar)

Education City Stadium, Al-Rayyan (Katar) TV-Übertragung: DAZN, Bild.de, Sportbild.de

Noch bevor die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Montag dank eines 2:0 im Halbfinale gegen die Ägypter von Al Ahly SC in das Finale einzogen ist, konnten die Mexikaner aus Monterrey ein wenig überraschend Südamerika-Champion Palmeiras Sao Paulo 1:0 bezwingen und sich so ein Ticket für das alles entscheidende Spiel im Kampf um die Trophäe sichern.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Paarung Viertelfinale 4. Februar 15 Uhr Tigres UANL 2:1 Ulsan Hyundai FC Viertelfinale 4. Februar 18.30 Uhr Al-Duhail SC 0:1 Al Ahly SC Spiel um Platz 5 7. Februar 16 Uhr Ulsan Hyundai FC 1:3 Al-Duhail SC Halbfinale 7. Februar 19 Uhr Palmeiras 0:1 Tigres UANL Halbfinale 8. Februar 19 Uhr Al Ahly 0:2 FC Bayern Spiel um Platz 3 11. Februar 16 Uhr Al Ahly - Palmeiras Finale 11. Februar 19 Uhr FC Bayern - Tigres UANL

Klub-WM-Finale: FC Bayern vs. Tigres im TV und Livestream

Ob die Bayern es schaffen, nach der Meisterschaft, dem DFB-Pokal, der Champions League, dem deutschen Superpokal und dem europäischen Supercup mit der Klub-WM den sechsten Titel in weniger als einem Jahr zu gewinnen, werdet Ihr live mitverfolgen können.

So wie bereits beim Halbfinale habt Ihr dabei sogar mehr als eine Möglichkeit, Euch die Partie per Livestream anzuschauen. Zum einen zeigt DAZN die mindestens 90 Minuten. Der Streamingdienst geht eine Viertelstunde vor dem Anstoß, um 18.45 Uhr, auf Sendung. Lukas Schönmüller kommentiert das Geschehen gemeinsam mit dem Experten Sebastian Kneißl, Moderator ist Tobi Wahnschaffe.

DAZN könnt Ihr 30 Tage lang kostenlos und dennoch vollumfänglich testen, sofern Ihr Neukunden seid.

Bei DAZN seht Ihr die Freitagsspiele der Bundesliga exklusiv, enthalten sind im Live-Angebot in Sachen Fußball auch die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 und so einige Pokal-Wettbewerbe aus Top-Nationen.

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2005 FC Sao Paulo FC Liverpool 1:0 2006 Internacional Porto Alegre FC Barcelona 1:0 2007 AC Milan Boca Juniors 4:2 2008 Manchester United LDU Quito 1:0 2009 FC Barcelona Estudiantes 2:1 n.V. 2010 Inter Mailand Tout Puissant Mazembe 3:0 2011 FC Barcelona FC Santos 4:0 2012 Corinthians Chelsea FC 1:0 2013 FC Bayern Raja Casablanca 2:0 2014 Real Madrid CA San Lorenzo 2:0 2015 FC Barcelona River Plate 3:0 2016 Real Madrid Kashima Antlers 4:2 n.V. 2017 Real Madrid Gremio Porto Alegre 1:0 2018 Real Madrid Al-Ain Club 4:1 2019 FC Liverpool Flamengo 1:0 n.V

Abgesehen vom Fußball kommt Ihr auf der Plattform auch in den Genuss von US-Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Motorsport, Wintersport, Handball, Tennis, Darts, Rugby, MMA und viel mehr.

Um zum Klub-WM-Finale zurück zu kommen: Live sehen könnt Ihr es nicht nur auf DAZN, sondern auch kostenfrei bei Bild live auf Bild.de und Sportbild.de. Dort werden jeweils Livestreams angeboten.

Klub-WM-Finale: FC Bayern vs. Tigres im Liveticker

Damit Ihr wirklich nichts von dem Finale verpasst, auch wenn Ihr beispielweise unterwegs seid, sei Euch der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt.

FC Bayern im Klub-WM-Finale: Voraussichtliche Aufstellung