Klub WM, Finale: FC Bayern München gegen Tigres UANL heute im Liveticker

Für den FC Bayern München steht heute das Finale der Klub-WM gegen den mexikanischen Klub Tigres UANL an. Hier bei SPOX könnt Ihr das Geschehen im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Klub-WM, Finale: FC Bayern vs. Tigres UANL im Liveticker: Vor Beginn

Nach dem glanzlosen aber ungefährdeten 2:0-Sieg im Halbfinale gegen den ägyptischen Klub Al Ahly steht für den deutschen Rekordmeister heute Abend das Finale auf dem Programm. Gegner ist Tigres UANL aus Mexiko, das sich etwas überraschend im anderen Semifinale mit 1:0 gegen den südamerikanischen Vertreter Palmeiras durchsetzen konnte.

Der Anpfiff soll heute Abend um 19 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Austragungsort ist das Education City Stadium in Katar, eines der Stadien, in dem 2022 auch einige Partien der Fußball-WM gespielt werden sollen.

Herzlich willkommen zum Finale der Klub-WM zwischen dem FC Bayern München und Tigres UANL.

Das Finale der Klub-WM live im TV und Livestream

Klub-WM: Das Turnier im Überblick