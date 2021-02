Der FC Bayern München will sich bei der FIFA Klub WM den sechsten Titel für die vergangene Saison holen. Dafür muss der Rekordmeister im Halbfinale und Finale triumphieren. Doch wann ist überhaupt das Endspiel? Termin, Datum und Uhrzeit des Turnierfinales erfahrt Ihr hier.

FC Bayern München: Wann ist das Finale der Klub-WM 2021? Termin, Datum, Uhrzeit und Co.

Die in Katar stattfindende FIFA Klub WM 2021 ist voll im Gange. Bereits am Sonntag sicherte sich Tigres de Monterrey mit einem 1:0-Sieg über Palmeiras Sao Paulo das Finalticket. Der FC Bayern könnte heute folgen. Der europäische Vertreter trifft um 19 Uhr auf den ägyptischen Klub Al Ahly.

Am Donnerstag, den 11. Februar, kommt es dann zum Endspiel. Davor kämpfen jedoch um 16 Uhr noch die Verlierer der Halbfinalpartien um den 3. Platz. Das Duell um die Klub-Weltmeisterschaft steigt also am Donnerstag ab 19 Uhr im Education City Stadium in Al-Rayyan.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Paarung Viertelfinale 4. Februar 15 Uhr Tigres UANL 2 - 1 Ulsan Hyundai FC Viertelfinale 4. Februar 18.30 Uhr Al-Duhail SC 0 - 1 Al Ahly SC Spiel um Platz 5 7. Februar 16 Uhr Ulsan Hyundai FC 1 - 3 Al-Duhail SC Halbfinale 7. Februar 19 Uhr Palmeiras 0 - 1 Tigres Halbfinale 8. Februar 19 Uhr Al Ahly - FC Bayern Spiel um Platz 3 11. Februar 16 Uhr Verlierer der Halbfinals Finale 11. Februar 19 Uhr Gewinner der Halbfinals

© getty

Klub WM 2021 live im TV und Livestream

Ab dem Halbfinale werden alle Spiele der Klub-Weltmeisterschaft live und in voller Länge von DAZN übertragen. Der Streamingdienst hat sich kurzfristig noch die Übertragungsrechte gesichert.

Klub WM 2021 im Liveticker

