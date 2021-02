Tadic vs. Dumfries: Ajax-Kapitän erklärt Zoff mit PSV-Verteidiger

In der Schlussphase des Eredivisie-Krachers zwischen PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam (1:1) ist es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen PSV-Verteidiger Denzel Dumfries (24) und Ajax-Kapitän Dusan Tadic (32) gekommen. Tadic klärte nach dem Abpfiff auf - und machte Dumfries schwere Vorwürfe.

"Ich respektiere Dumfries, er ist einer der besten Verteidiger der Liga und der niederländischen Nationalmannschaft - aber ich kann nicht einfach weglaufen, wenn man mir so schlechte Dinge sagt wie er", sagte Tadic bei ESPN.

Was war passiert? Dank eines sehenswerten Freistoßtreffers durch Eran Zahavi (39.) sah es lange nach einem knappen Sieg der PSV im Topspiel aus. Doch in der Nachspielzeit sprang Dumfries der Ball an die Hand, weshalb Danny Makkelie auf Elfmeter für die Gäste entschied. Tadic verwandelte sicher, legte sich anstatt lange zu jubeln aber lieber mit Dumfries an. Seine Mitspieler mussten ihn im Zaum halten.

"Er wollte Psychospielchen mit mir spielen", berichtete Tadic hinterher. "Als ich mir den Ball zurechtlegen wollte, haben drei PSV-Spieler auf dem Elfmeterpunkt herumgetrampelt. Dumfries hat dann zu mir gesagt, dass ich eine Pussy sei und eh verschießen werde."

Tadic vs. Dumfries: "Diese Spielchen bringen bei mir nichts"

Das wollte der Serbe nicht auf sich sitzen lassen: "Diese Spielchen bringen bei mir nichts. Ich bin erfahren genug und weiß, dass ich in solchen Spielen besser bin als Spieler wie er."

Durch den Last-Minute-Punktgewinn hat Ajax (57 Punkte) weiter sechs Zähler Vorsprung auf die PSV und zudem ein Spiel weniger absolviert. Dass die Mannschaft von Erik ten Hag in der Liga nach dem Spitzenduell noch viele Punkte liegen lässt, scheint unwahrscheinlich: Seit dem Hinspiel gegen Eindhoven (2:2) Anfang Januar hatte Ajax wettbewerbsübergreifend elf Siege in Serie gefeiert.