Neymar feiert nun doch in kleinerem Rahmen

Der exzentrische Superstar Neymar hat die Kritik an seinen vermeintlichen Silvesterplänen mit einigem Sarkasmus gekontert. Bei Instagram veröffentlichte der Brasilianer Videos eines gedeckten Esstisches, an dem etwa 40 Gäste mit einigem Abstand zusammensaßen.

"Ein kleines Abendessen - und keine 500 Leute", schrieb Neymar und fügte ein lachendes Emoji hinzu. Bereits am Mittwoch hatte der PSG-Star ein Foto auf einer Jacht gepostet, statt mit 150 Gästen in seinem Anwesen in der Nähe von Rio de Janeiro zu feiern.

In den Tagen vor Silvester hatten Medien berichtet, dass der Profi von Paris St. Germain trotz der Corona-Pandemie eine große Party zum Jahreswechsel mit bis zu 500 Gästen plane. Dies hatte dem Brasilianer viel Kritik eingebracht.

Dies habe sogar die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Laut AFP forderte diese Neymar auf, dringend Klarheit über "die Anzahl der Gäste, die Organisation der Party und eventuelle Gesundheitsmaßnahmen zu schaffen".