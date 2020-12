Weltfußballerwahl: So sehen Sie die FIFA The Best Awards live im TV und Livestream

Am Donnerstag werden vom Fußballweltverband FIFA die prestigereichsten individuellen Preise vergeben. Unter anderem der Titel für den Weltfußballer des Jahres, aber auch Trainer und Torhüter werden geehrt. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die FIFA The Best Awards live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Weltfußballerwahl: Wann und wo?

Die "The Best FIFA Football Awards 2020" finden am morgigen Donnerstag (17. Dezember) im FIFA-Sitz in Zürich statt. Das Event startet ab 19 Uhr. Dabei werden der Weltfußballer, Welttorhüter, Welttrainer, die Weltfußballerin, Welttorhüterin und die Welttrainerin gekürt.

Zudem werden der Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres, die Weltelf der Männer und Frauen, der FIFA-Fanpreis und der FIFA-Fairplay-Preis vergeben.

Weltfußballerwahl: So sehen sie die FIFA Awards live im TV und Livestream

Wer die Weltfußballerwahl live verfolgen möchte, kann dies bei Sky tun. Der Pay-TV-Sender bietet die virtuelle Kür völlig kostenlos im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App an.

Die FIFA selbst überträgt das Ereignis auch auf der eigenen Website.

© getty

Weltfußballerwahl: Die Finalisten im Überblick

Nach dem Triple-Sieg in der vergangenen Saison ist vor allem der FC Bayern München bei den Finalisten stark vertreten. Robert Lewandowski gehört neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zu den Kandidaten bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres.

Weiters sind auch Manuel Neuer (nominiert für FIFA-Welttorhüter) und Hansi Flick (nominiert für FIFA-Welttrainer-Männer) im Kreis der verbliebenen drei.

FIFA-Weltfußballer:

Name Verein Robert Lewandowski FC Bayern München Lionel Messi FC Barcelona Cristiano Ronaldo Juventus Turin

FIFA-Welttorhüter:

Name Verein Manuel Neuer FC Bayern München Jan Oblak Atletico Madrid Alisson Becker FC Liverpool

FIFA-Welttrainer-Männer:

Name Verein Hansi Flick FC Bayern München Jürgen Klopp FC Liverpool Marcelo Bielsa Leeds United

FIFA-Weltfußballerin:

Name Verein Pernille Harder FC Chelsea Lucy Bronze Manchester City Wendie Renard Olympique Lyon

FIFA-Welttorhüterin:

Name Verein Sarah Bouhaddi Olympique Lyon Christiane Endler Paris Saint-Germain Alyssa Naeher Chicago Red Stars

FIFA-Welttrainer-Frauen:

Name Verein Emma Hayes FC Chelsea Jean-Luc Vasseur Olympique Lyon Sarina Wiegman Trainerin der niederländischen Nationalmannschaft

FIFA-Puskas-Preis

Name Spiel Giorgian De Arrascaeta Ceara SC - CR Flamengo (25. August 2019) Heung-min Son Tottenham Hotspur FC - FC Burnley (7. Dezember 2019) Luis Suarez FC Barcelona - RCD Mallorca (7. Dezember 2019)

Weltfußballerwahl im Liveticker bei SPOX

Natürlich ist bei der Vergabe der FIFA-Awards auch SPOX mit einem Liveticker dabei. Damit habt Ihr den kompletten Abend und alle Gewinner im Überblick.

Die Weltfußballer der letzten Jahre im Überblick: