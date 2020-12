Loic Remy erzählt Trainings-Anekdote über Eden Hazard: "Er sagte nur: 'Keine Sorge, ich bin der Boss'"

Der frühere französische Nationalstürmer Loic Remy hat im exklusiven Interview mit SPOX und Goal eine Trainings-Anekdote über den heutigen Real-Madrid-Star Eden Hazard erzählt. Remy stand von 2014 bis 2017 gemeinsam mit dem Belgier beim FC Chelsea unter Vertrag.

"Ich kannte Eden schon, bevor ich zu Chelsea kam, weil ich mit Marseille und Nizza gegen ihn gespielt hatte, als er noch in Lille war. Bei meiner ersten Trainingseinheit bei Chelsea kam er mit offenen Schnürsenkeln auf den Platz und begrüßte mich.

Ich fragte ihn: 'Willst du wirklich so trainieren?' Er sagte: 'Ja, kein Problem'", so Remy, der seit August diesen Jahres beim türkischen Erstligisten Rizespor unter Vertrag steht.

Der mittlerweile 33-Jährige weiter: "Ich dachte, dass die Trainingsintensität bei Chelsea, bei solch einem großen Klub, sehr hoch sein würde. Ich setzte mich sehr unter Druck, weil ich 100 Prozent Leistung bringen wollte. Dann schaute ich auf Eden: Er verteidigte nicht gut in dieser Einheit, er verlor viele Bälle. Am Ende des Trainings fragte ich ihn: 'So trainierst du?' Und er sagte nur: 'Keine Sorge, ich bin der Boss'. Aber nicht auf eine arrogante Art und Weise, wie es manchmal rüberkommt, wenn er spricht."

Eden Hazard: "Jetzt hast du gesehen, wer der Boss ist"

Bei Remys Debüt für Chelsea im September 2014 gegen Swansea bewies ihm Hazard schließlich, dass er den großen Worten auch Taten folgen lassen kann.

"Jose Mourinho wechselte mich ein und ich erzielte gleich ein Tor - aber nur, nachdem Eden mit dem Ball rund um den Sechzehner getanzt war und ihn zu Oscar gegeben hatte, der mir dann den Assist lieferte. Nach dem Spiel war ich sehr glücklich in der Kabine und Eden kam zu mir: 'Jetzt hast du gesehen, wer der Boss ist'. Er lässt alles so einfach aussehen und ist ein genialer Spieler."

Hazard spielte von 2012 bis 2019 sieben Jahre lang für Chelsea, wechselte dann zu . Remy absolvierte indes 47 Pflichtspiele für die Blues (zwölf Tore), ging 2017 zu Las Palmas und kam über Getafe und Lille schließlich zu Rizespor. In der hat er in dieser Saison in zehn Einsätzen bereits sechs Treffer erzielt.