FIFA The Best Award: Wer zeigt / überträgt die Weltfußballerwahl heute live im TV und Livestream?

Es ist soweit, am heutigen Donnerstag stehen die FIFA The Best Football Awards an. Wer bei der prestigeträchtigen Preisverleihung im Finale steht und wer die Weltfußballerwahl im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FIFA-Weltfußballerwahl: Kategorien, Ort, Uhrzeit

Ab 19 Uhr könnt Ihr "The Best FIFA Football Awards 2020" am heutigen Donnerstag verfolgen. Übertragen wird das Ganze aus dem FIFA-Sitz in Zürich, aufgrund der Corona-Pandemie als virtuelles Event.

Dort wird verkündet, wer der jeweils drei Finalisten bzw. Finalistinnen in diesem Jahr die Wahl zum Weltfußballer, Welttorhüter und Welttrainer bzw. zur Weltfußballerin, Welttorhüterin und Welttrainer der Frauen gewonnen hat.

Darüber hinaus gibt die FIFA auch den Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres, den FIFA-Fanpreis, den FIFA-Fairplay-Preis, sowie die Weltelf der Männer und Frauen bekannt.

FIFA The Best Award: Wer zeigt / überträgt die Weltfußballerwahl heute im TV und Livestream?

Die Weltfußballerwahl wird unter anderem auf der Website der FIFA übertragen, wo Ihr einen kostenlosen Livestream des Events findet.

Darüber hinaus zeigt auch Sky die Awards in voller Länge auf seiner Website und in der Sky Sport App, ebenfalls kostenfrei.

FIFA The Best Football Awards: Die Finalisten und Finalistinnen im Überblick

In diesem Jahr stehen die Chancen nicht schlecht, dass zumindest der Sieger einer der Kategorien vom FC Bayern München kommt. Nach dem Triple stehen drei Bayern im Finale, nämlich Robert Lewandowski (nominiert für Weltfußballer), Manuel Neuer (nominiert für Welttorhüter) und Hansi Flick (nominiert für Welttrainer).

Hier habt Ihr einen Überblick mit den Finalisten und Finalistinnen aller Kategorien:

FIFA-Weltfußballer:

Name Verein Robert Lewandowski FC Bayern München Lionel Messi FC Barcelona Cristiano Ronaldo Juventus Turin

FIFA-Welttorhüter:

Name Verein Manuel Neuer FC Bayern München Jan Oblak Atletico Madrid Alisson Becker FC Liverpool

FIFA-Welttrainer-Männer:

Name Verein Hansi Flick FC Bayern München Jürgen Klopp FC Liverpool Marcelo Bielsa Leeds United

FIFA-Weltfußballerin:

Name Verein Pernille Harder FC Chelsea Lucy Bronze Manchester City Wendie Renard Olympique Lyon

FIFA-Welttorhüterin:

Name Verein Sarah Bouhaddi Olympique Lyon Christiane Endler Paris Saint-Germain Alyssa Naeher Chicago Red Stars

FIFA-Welttrainer-Frauen:

Name Verein Emma Hayes FC Chelsea Jean-Luc Vasseur Olympique Lyon Sarina Wiegman Trainerin der niederländischen Nationalmannschaft

FIFA-Puskas-Preis

Name Spiel Giorgian De Arrascaeta Ceara SC - CR Flamengo (25. August 2019) Heung-min Son Tottenham Hotspur FC - FC Burnley (7. Dezember 2019) Luis Suarez FC Barcelona - RCD Mallorca (7. Dezember 2019)

Weltfußballerwahl der FIFA im Liveticker auf SPOX

Wer keine Möglichkeit hat, das Event live und in Farbe zu sehen, kann sich auch mit unserem Liveticker auf dem Laufenden halten. So habt ihr jede Entscheidung im Blick.

FIFA: Die vergangenen Weltfußballer im Überblick

Allzu abwechslungsreich lief die Ehrung in den vergangenen zehn Jahren nicht ab, in neun von zehn Fällen hieß der Sieger entweder Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Die einzige Ausnahme war Luka Modric im Jahr 2018.