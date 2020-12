Dimitar Berbatov: Training mit Cristiano Ronaldo ist "wie Krieg" gewesen

Ex-Leverkusen-Stürmer Dimitar Berbatov hat über die gemeinsamen Trainingseinheiten mit Cristiano Ronaldo bei Manchester United gesprochen und erzählt, wie sehr ihn der Portugiese zu besseren Leistungen anstachelte.

Der Bulgare spielte in der Saison 2008/09 zusammen mit Ronaldo im Old Trafford und gab zu, dass sein alter Teamkollege die Messlatte für Fitnessstandards gesetzt hatte. "Ich hatte das Glück, diese Saison gemeinsam zu verbringen", sagte Berbatov im Gespräch mit der spanischen Marca. "Er hat extrem auf sich selbst aufgepasst. Du bist gekommen, um zu trainieren und er war schon im Fitnessstudio."

Der 39-Jährige fügte hinzu, dass Ronaldo sogar in Trainingsspielen einen extremen Wettkampfgeist an den Tag gelegt hatte und immer gewinnen wollte. "Mit ihm zu trainieren war wie ein Krieg, weil ich an nichts anderes gedacht habe, als alles zu gewinnen, einschließlich der kleinen Spiele, die wir organisiert haben", so Berbatov. "Aber das war nicht schlecht. Cristiano war ein guter Junge, der die Wettbewerbsatmosphäre des Teams steigerte."

Auch die Arbeit, die CR7 in die Einheiten steckte, imponierte dem Bulgaren. Nach den Trainings sei er immer noch auf dem Platz geblieben, "um zusätzliche Arbeit zu leisten und auf das Tor zu schießen. Er war entschlossen, der Beste zu sein."

Berbatov spielte zwischen 2008 und 2012 für Manchester United. Für die Red Devils erzielte er in 149 Spielen 56 Tore. Im Februar 2018 beendete er mit 37 Jahren seine Karriere.