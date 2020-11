Niederlande gegen Bosnien-Herzegowina heute live: Nations League im TV, Livestream und Liveticker

Die niederländische Nationalmannschaft trifft am heutigen Sonntag in der Nations League auf Bosnien-Herzegowina. Wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Niederlande vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Ort, Anpfiff, Fans

Die Partie am 5. Spieltag der Nations League zwischen der Niederlande und Bosnien-Herzegowina wird am heutigen Sonntag (15. November) um 18 Uhr von Schiedsrichter Francois Letexier angepfiffen. Austragungsort ist die Johan Cruyff Arena in Amsterdam, die Spielstätte von Traditionsklub Ajax.

Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie auch bei Heimspielen von Oranje nicht erlaubt. Zuletzt dachte sich der Eredivisie-Klub SC Heerenveen eine amüsante Alternative aus. 15.000 Stofftiere, überwiegend klassische Teddybären, in blau-weißen Trikots mit rotem Herz waren Ende Oktober beim Heimspiel gegen den FC Emmen auf den Tribünen platziert.

Niederlande - Bosnien-Herzegowina heute live im TV und Liveticker

Das Spiel der niederländischen Nationalmannschaft gegen die Auswahl von Bosnien-Herzegowina könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Stattdessen zeigt DAZN alle Begegnungen der Nations League, außer mit deutscher Beteiligung, und somit auch das Heimspiel von Oranje live in voller Länge.

Darüber hinaus werden auch zahlreiche Freundschaftsspiele bei DAZN gezeigt. Zudem hat der Streamingdienst die Bundesliga, Champions League, Europa League, Ligue1, Serie A und LaLiga im Programm. Auch die NBA, NFL, NHL und MLB sowie Tennis, Boxen, die UFC, WWE und Radsport sind bei DAZN beheimatet.

Das Abonnement kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats monatlich nur 11,99 Euro. Beim Jahresabo müsst Ihr lediglich 119,99 Euro auf den Tisch legen.

Nations League: Niederlande gegen Bosnien-Herzegowina heute im Liveticker

Wer unterwegs ist oder keine Möglichkeit hat, die Partie zwischen der Niederlande und Bosnien-Herzegowina live zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr stets auf dem Laufenden - hier geht's zum Liveticker.

Niederlande und Bosnien in der Nations League: Tabelle

Mit einem Sieg hat die Niederlande noch alle Chancen auf den Gruppensieg, zumal sich Polen und Italien die Punkte gegenseitig wegnehmen könnten. Das Hinspiel zwischen Oranje und Bosnien-Herzegowina endete übrigens torlos.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Polen 4 2 1 1 5:2 3 7 2 Italien 4 1 3 0 3:2 1 6 3 Niederlande 4 1 2 1 2:2 0 5 4 Bosnien-Herzegowina 4 0 2 2 2:6 -4 2

