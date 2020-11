Nations League: Schweiz - Ukraine heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Schweiz trifft am finalen Spieltag der Nations-League-Gruppenphase auf die Ukraine und will sich vor dem Abstieg aus der Liga A retten. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nations League: Schweiz vs. Ukraine: Anstoß, Ort, Spielstätte

Das Nations-League-Spiel am 6. Spieltag zwischen der Schweizer Nationalmannschaft und der Ukraine geht am heutigen Dienstag (17. November) über die Bühne.

Die Swissporarena in Luzern dient dabei als Spielstätte, gespielt wird um 20.45 Uhr.

Die Ukraine gewann das Hinspiel am 1. Spieltag mit 2:1. Im Parallelspiel kämpft die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien um den Gruppensieg und den Einzug ins Halbfinale.

Überschattet wird die Partie wieder einmal vom Thema Corona. Der ukrainische Verband UAF gab am Montagabend bekannt, dass zwei am Samstag im Länderspiel gegen Deutschland eingesetzte Nationalspieler im Nachgang positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Linksverteidiger Eduard Sobol stand in der Startelf und spielte durch, Mittelfeldspieler Jewhen Makarenko wurde beim 1:3 in Leipzig in der 69. Minute eingewechselt.

Nations League: Schweiz vs. Ukraine: Heute live im TV und Livestream

Nations League: Schweiz vs. Ukraine im Liveticker

Diejenigen, die das Duell nicht auf DAZN live im Bewegtbild verfolgen können, bekommen die Option, im ausführlichen Liveticker von SPOX mitzulesen. Mit diesem verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Spielaktion.

Hier geht's zum Nations-League-Liveticker Schweiz - Ukraine.

Nations League: Der heutige Länderspielabend im Überblick

Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe 20.45 Uhr Kroatien Portugal A 3 20.45 Uhr Frankreich Schweden A 3 20.45 Uhr Spanien Deutschland A 4 20.45 Uhr Schweiz Ukraine A 4 20.45 Uhr Luxemburg Aserbaidschan C 1 20.45 Uhr Montenegro Zypern C 1 20.45 Uhr Malta Färöer D 1 20.45 Uhr Andorra Lettland D 1 20.45 Uhr Gibraltar Liechtenstein D 2

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 4 in Liga A

Trotz einer durchwachsenen Leistung gegen die Ukraine führt Deutschland die Gruppe 4 der Liga A nach fünf Spieltagen mit neun Punkten an und kann mit einem Remis ins Spanien heute ins Halbfinale der Nations League einziehen. Die Ukraine belegt mit sechs Punkten Platz drei, die Schweiz ist Gruppenletzter.