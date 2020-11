Fußball-Länderspiele heute live: Spiele, Paarungen, Teams

Die Länderspielpause geht heute in den nächsten Tag. Welche Spiele heute stattfinden, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Fußball-Länderspiele heute: Spiele, Paarungen, Teams

Die Länderspielpause geht am heutigen Donnerstag, dem 12.11.2020, in ihren zweiten Tag. Heute kommt es zu neun Länderspielen, gleich acht Teams kämpfen darin um die letzten Tickets für die Europameisterschaft: Georgien, Nordmazedonien, Nordirland, die Slowakei, Serbien, Schottland, Ungarn und Island.

Hier könnt Ihr die heutigen Spiele im Überblick sehen:

Anpfiff Heim Auswärts Übertragung 18.00 Uhr Republik Moldau Russland DAZN 18.00 Uhr Bosnien-Herzegowina Iran DAZN 18.00 Uhr Georgien Nordmazedonien DAZN 20.45 Uhr Nordirland Slowakei DAZN 20.45 Uhr Serbien Schottland DAZN 20.45 Uhr Ungarn Island DAZN 20.45 Uhr Wales USA DAZN 20.45 Uhr Nordirland Slowakei DAZN 20.45 Uhr England Irland DAZN

Fußball-Länderspiele heute live im TV und Livestream

Alle Spiele am heutigen Tag könnt Ihr live und in voller Länge auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der EM-Qualifikation über die vollen 90 Minuten. Einzige Ausnahme: Die Spiele des DFB-Teams, die von RTL übertragen werden.

Auch die Freundschaftsspiele, unter anderem Wales gegen die USA sowie England gegen Irland, zeigt DAZN live.

Neben Spielen in der Länderspielpause zeigt DAZN auch sonst Spitzenfußball, beispielsweise die Champions League, die Europa League, die Serie A, die LaLiga und die Ligue 1.

DAZN kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

Fußball-Länderspiele heute im Liveticker

Falls Ihr die Partien heute nicht live anschauen könnt oder anschauen wollt, stellt unser Liveticker eine zusätzliche Alternative für Euch da. Die Spiele in der EM-Qualifikation werden von uns alle im Liveticker begleitet. Hier findet Ihr die einzelnen Liveticker:

Anpfiff Heim Auswärts Liveticker 18.00 Uhr Georgien Nordmazedonien Link 20.45 Uhr Nordirland Slowakei Link 20.45 Uhr Serbien Schottland Link 20.45 Uhr Ungarn Island Link 20.45 Uhr Die Konferenz Link

Fußball-Länderspiele am Wochenende

An diesem Wochenende kommt es zu zahlreichen hochkarätig besetzten Partien. Am Samstag steigen um 20.45 Uhr beispielsweise gleich vier Spiele aus der UEFA Nations League Liga A, also der höchsten Spielklasse der Nations League. Deutschland trifft zum Beispiel auf die Ukraine, außerdem spielt Portugal gegen Frankreich und die Schweiz misst sich mit der spanischen Nationalmannschaft.

Am Sonntag stehen dann sogar noch deutlich mehr Spiele als am Samstag an, in der Nations League werden Begegnungen aus der Liga A, Liga B und der Liga C ausgetragen. In der Liga A spielen unter anderem Belgien gegen England, Italien gegen Polen und Dänemark gegen Island. Außerdem trifft Österreich in der Liga B der Nations League auf Nordirland.