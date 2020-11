EM-Playoffs: Georgien gegen Nordmazedonien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Georgien und Nordmazedonien spielen im Rahmen der EM-Playoffs heute um ein Ticket für die Europameisterschaft 2021. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr live im TV und Livestream dabei sein könnt.

EM-Playoffs: Wann und wo findet Georgien gegen Nordmazedonien statt?

Anstoß für die entscheidende Partie um die EM-Qualifikation zwischen Georgien und Nordmazedonien ist heute Abend um 18 Uhr.

Gespielt wird im Boris-Paichadze-Nationalstadion in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Als Schiedsrichter ist der erfahrene Engländer Anthony Taylor im Einsatz.

Bereits im Rahmen der aktuellen Nations-League-Saison trafen die beiden Teams zuletzt aufeinander. Beide Partien endeten mit einem 1:1-Unentschieden.

EM-Playoffs: Georgien gegen Nordmazedonien heute live im TV und Livestream

Bei der Vergabe der letzten vier Tickets für die EM 2021 könnt Ihr auf DAZN live dabei sein. Neben der Partie Georgien vs. Nordmazedonien gilt dies auch für die drei Partien in den Ligen A bis C. Eine Übertragung im Free-TV gibt es hingegen nicht.

DAZN ist Eure Anlaufstelle Nummer eins für Live-Fußball: Auch alle Nations-League-Spiele (ohne deutsche Beteiligung) sowie zahlreiche Freundschaftsspiele könnt Ihr heute live sehen.

Georgien gegen Nordmazedonien heute im Liveticker verfolgen

Auch ohne DAZN-Abo müsst Ihr nicht auf die Finalpartie der EM-Playoffs verzichten: SPOX bietet Euch einen ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr stets über die Geschehnisse in Tiflis informiert bleibt.

Hier geht's zum Ticker Georgien vs. Nordmazedonien.

Hier findet Ihr die Tagesübersicht mit dem gesamten Liveticker-Angebot.

EM-Qualifikation: Die Playoff-Finalspiele in der Übersicht

Auch um ein EM-Ticket spielt Island, der Viertelfinalist von 2016 muss in Ungarn ran. In der Liga B fällt die Entscheidung zwischen Nordirland und der Slowakei, die sich im Halbfinale jeweils im Elfmeterschießen durchsetzten (gegen Bosnien und Herzegowina sowie Irland).

Liga Datum Uhrzeit Heim Auswärts A 12.11.2020 20.45 Uhr Ungarn Island B 12.11.2020 20.45 Uhr Nordirland Slowakei C 12.11.2020 20.45 Uhr Serbien Schottland D 12.11.2020 18 Uhr Georgien Nordmazedonien

EM-Qualifikation: Die Playoffs der Liga D im Überblick

Die Halbfinalspiele in der Liga D waren enge Angelegenheiten: Georgien siegte durch einen frühen Treffer vom Elfmeterpunkt durch Tornike Okriashvili. Nordmazedonien durfte gegen den Kosovo dank eines Eigentores der Gäste früh jubeln, den Ausgleich von Florent Hadergjonaj konterte Darko Velkoski.