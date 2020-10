Nations League: England kassiert Heimpleite, Lewandowski brilliert

England hat zuhause im Wembley-Stadion eine Heimpleite gegen Dänermark kassiert. Portugal siegt dagegen ohne Corona-Patient Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski zeigte eine Gala-Vorstellung. Weltmeister Frankreich, neben Portugal ein EM-Gegner der deutschen Nationalmannschaft, gewann in der Neuauflage des WM-Finales von 2018 in Kroatien mit 2:1 (1:0).

Während Ronaldo dem Europameister in der Nations League beim 3:0 (2:0)-Sieg gegen Schweden fehlte, führte Bayern Münchens Star-Stürmer die Polen mit zwei Toren und einer Vorlage zu einem 3:0 (2:0) gegen Bosnien-Herzegowina.

Lewandowski (40.) brachte die Polen in Breslau zuerst selbst in Führung, ehe er sehenswert für Karol Linetty (45.+1) auflegte. Den 3:0-Endstand markierte Europas Fußballer des Jahres dann wieder selbst (52.). In Bergamo erzielte Lorenzo Pellegrini (16.) das 1:0 für die Gastgeber, der niederländische Youngster Donny van de Beek (25.) von Manchester United glich wenig später aus.

Für die Portugiesen trafen in Abwesenheit von Kapitän Ronaldo, dessen Corona-Erkrankung am Dienstag bekannt geworden war, Bernardo Silva (21.) und Diogo Jota (44./72.) gegen die Schweden. Im anderen Gruppenspiel schossen die Ausnahme-Angreifer Antonie Griezmann (8.) und Kylian Mbappe (79.) die Franzosen zum Sieg, für die Kroaten traf Nikola Vlasic (65.).

Nations League: Maguire fliegt gegen Dänemark vom Platz

Durch ihre beiden Erfolge stehen Portugal und Frankreich mit jeweils zehn Punkten an der Spitze der Gruppe 3 der Liga A. Die Polen führen derweil die Gruppe 1 der Division mit sieben Zählern an, da sich Italien und die Niederlanden 1:1 (1:1) trennten.

In Gruppe 2 schlug Dänemark England überraschend mit 1:0 (1:0) und liegt mit sieben Punkten gleichauf mit den Three Lions, die hinter den zweitplatzierten Skandinaviern Dritter sind. Englands Innenverteidiger Harry Maguire sah in der 32. Minute bereits die Gelb-Rote Karte. Erster in der Gruppe ist Belgien, das Island 2:1 (2:1) durch zwei Treffer von Romelu Lukaku (9./38, Elfmeter) besiegte.

UEFA Nations League: Ergebnisse der Partien der Liga A