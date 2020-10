Schweiz - Kroatien heute im Livestream auf DAZN: So läuft die Übertragung

In einem Freunschaftsspiel stehen sich heute Abend die Schweiz und Kroatien gegenüber. Alles zur Übertragung der Partie im Livestream auf DAZN sowie sonstige Informationen bekommt Ihr hier.

Zahlreiche Testspiele sowie Partien aus der Nations League sind live auf DAZN zu sehen.

Schweiz gegen Kroatien: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Duell zwischen der Schweiz und Kroatien findet am heutigen Mittwoch, 7. Oktober, um 20.45 Uhr statt. Gespielt wird im Kybunpark in St. Gallen.

Im höchstgelegenen Stadion im Schweizer Profifußball, das Platz für 17.317 Zuschauer bietet, trägt ansonsten der FC St. Gallen seine Heimspiele aus.

Schweiz gegen Kroatien: Testspiel heute live im TV und Livestream

Es gibt keine Möglichkeit, die Partie Schweiz gegen Kroatien in Deutschland im Fernsehen zu sehen. Stattdessen liegen die Übertragungsrechte für zahlreiche internationale Testspiele der Nationalmannschaften bei DAZN.

Der Streamingdienst geht pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr auf Sendung, Kommentator Tom Kirsten begleitet Euch durch die Begegnung. Auch am Samstag könnt Ihr auf DAZN live dabei sein, wenn die Nati in der Nations League in Spanien gefordert ist.

Doch auf DAZN bekommt Ihr nicht nur bei Länderspielen ein großes Angebot an Livefußball. Neben Spielen der Bundesliga wird auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga vom "Netflix des Sports" übertragen.

Schweiz gegen Kroatien: Zuschauer, Stimmen, Corona

Erstmals im Jahr 2020 darf das Schweizer Nationalteam wieder vor Zuschauern spielen. Die UEFA erlaubt eine Auslastung von 30 Prozent, sodass 5.000 Besucher im Kybunpark erlaubt sind.

Während des gesamten Stadionbesuchs gilt eine Maskenpflicht und die Einhaltung der Social-Distancing-Regeln. Lediglich personalisierte Tickets werden verkauft, Gästefans sind keine zugelassen.

"Das ist eine wunderbare Nachricht, auch wenn vorerst nur wenige Zuschauer ins Stadion dürfen. Spielen vor leeren Rängen ist wie Spielen im kalten Winter. Mit den Emotionen, der Freude und der Leidenschaft unsererr Fans kehrt die Wärme zurück ins Stadion", sagte Nati-Trainer Vladimir Petkovic.

Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass Xherdan Shaqiri positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der 28-Jährige befindet sich in Isolation, Auswirkungen auf die Spielvorbereitung hat die Diagnose nicht, da die Regeln der UEFA genauestens eingehalten wurden: "Wir können weiterfahren wie geplant und das Spiel wird Stand jetzt stattfinden", bestätigte Martin Maleck, Arzt des Nationalteams.

Schweiz gegen Kroatien: Bisherige Bilanz

Das Duell Schweiz gegen Kroatien gab es bisher erst dreimal, im einzigen Pflichtspiel bei der Europameisterschaft 2004 gab es in der Gruppenphase ein torloses Remis, obwohl die Kroaten nach einem Platzverweis gegen Johann Vogel 40 Minuten in Überzahl spielten.

Termin Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 5. März 2014 Testspiel Schweiz Kroatien 2:2 15. August 2012 Testspiel Kroatien Schweiz 2:4 13. Juni 2004 EM Schweiz Kroatien 0:0

Nations League: Die Gruppen von der Schweiz und Kroatien im Überblick

Sowohl die Schweiz als auch Kroatien sind durchwachsen in die Nations League gestartet: Krotatien steht nach Niederlagen gegen Portugal und Frankreich noch komplett ohne Punkte da. Die Schweiz feierte immerhin einen Achtungserfolg gegen Deutschland (1:1), nachdem es zuvor eine Niederlage gegen die Ukraine gab.

Gruppe 3 mit Kroatien

Platz Team Tore Differenz Punkte 1 Portugal 6:1 5 6 2 Frankreich 5:2 3 6 3 Schweden 0:3 -3 0 4 Kroatien 3:8 -5 0

Gruppe 4 mit der Schweiz