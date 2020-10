Polen gegen Finnland heute live: Das Freundschaftsspiel im TV und Livestream sehen

Polen trifft am heutigen Mittwoch in einem Freundschaftsspiel auf Finnland. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr den Testkick heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Polen vs. Finnland heute live: Anpfiff und Ort

Das Testspiel zwischen Polen und Finnland steigt am heutigen Mittwoch (7. Oktober) um 20.45 Uhr.

Gespielt wird im Stadion Energa in der polnischen Stadt Danzig. Durch die Coronakrise sind nur wenige Zuschauer zugelassen.

Polen - Finnland heute live im TV und Livestream

Wer in Deutschland und Österreich auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Allerdings überträgt der Streamingdienst DAZN das Testspiel zwischen Polen und Finnland live in voller Länge. Darüber hinaus hat der Streaminganbieter zahlreiche andere Freundschaftsspiele sowie Partien der Nations League im Programm. Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft findet Ihr aber nicht auf DAZN.

Polen mit solidem Start in die Nations League

Die polnische Nationalmannschaft um Superstar Robert Lewandowski, der kürzlich zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde, holte aus den ersten beiden Spielen in der Nations League drei Punkte. Auf eine knappe 0:1-Niederlage in den Niederlanden folgte ein 2:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina.

In Gruppe 1 der Liga A stehen die Polen somit auf Rang drei - punktgleich mit Oranje und einen Punkt hinter Italien. Gegen den Spitzenreiter darf sich Polen dann am 11. Oktober beweisen, ehe am Mittwoch das Rückspiel gegen Bosnien folgt.

Die Finnen, die sich in der zweiten Liga (B) befinden, kamen bisher ebenfalls auf einen Sieg (1:0 in Irland) und eine Niederlage (0:1 gegen Wales).

Testspiel - Polen gegen Finnland: Letzte Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis 26. März. 2016 (Testspiel) Polen Finnland 5:0 12. September. 2007 (EM-Quali) Finnland Polen 0:0 2. September. 2006 (EM-Quali) Polen Finnland 1:3 26. April. 2000 (Testspiel) Polen Finnland 0:0 10. Februar 1999 (Testspiel) Finnland Polen 1:1

Polen in Liga A Gruppe 1: Überblick