Nations League: Nordirland gegen Österreich heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nations League kommt es heute zum Duell zwischen Nordirland und Österreich. Was Ihr alles über die Partie wissen müsst und wo Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nations League: Nordirland gegen Österreich - Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie zwischen Nordirland und Österreich wird heute um 20.45 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist der Windsor Park in Belfast.

Folgendes tschechisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Petr Ardeleanu

Petr Ardeleanu Assistenten: Ivo Nadvornik, Jiri Molacek

Ivo Nadvornik, Jiri Molacek Vierter Offizieller: Karel Hrubes

Nations League: Nordirland gegen Österreich heute im TV und Livestream

Die Partie könnt Ihr in Deutschland live auf DAZN sehen. Wenige Minuten vor dem Anpfiff ist der Stream abrufbar. Kommentator des Spiels wird Max Gross sein.

Mit dem Probemonat könnt Ihr die Partie übrigens kostenlos sehen. Ansonsten kostet ein Abo entweder 119,99 Euro im Jahr oder 11,99 Euro im Monat.

Dabei sind neben den Nations-League-Spielen noch viele weitere Top-Fußball-Übertragen wie ausgewählte Spiele der Champions League und Bundesliga inbegriffen. Zudem hat DAZN auch die Serie A, Ligue 1, Europa League und LaLiga im Programm. Darüber hinaus gibt es auf DAZN unter anderem Basketball, American Football, Tennis, MMA, Boxen, Darts, Motorsport und Eishockey im Programm.

Nations League: Nordirland gegen Österreich heute im Liveticker

SPOX hat zu jedem Nations-League-Spiel einen Liveticker im Angebot. Schon gewusst? Auf DAZN gibt es täglich zahlreiche Liveticker zu den Events der Sport-Welt im Programm.

Nations League: Nordirland gegen Österreich - Vorschau

Österreichs Nationaltrainer Franco Foda hat nach dem 2:1 am Mittwoch gegen Griechenland ein überwiegend positives Resümee gezogen. Er ortete zwar im Hinblick auf die Nations-League-Partien in Nordirland und Rumänien Verbesserungspotenzial, dennoch überwog die Zufriedenheit über den Testspiel-Erfolg. "Der Sieg war aufgrund der zweiten Hälfte verdient", betonte der Coach.

Foda bat seine Schützlinge am Donnerstag noch einmal zu einer Trainingseinheit in Klagenfurt, ehe am Freitag der Abflug Richtung Dublin erfolgt, wo es heute in der Nations League gegen Nordirland geht.

Drei Tage später steigt wieder in der Nations League das Gastspiel in Ploiesti gegen Rumänien. In diesen Partien kann der Coach auf die gegen Griechenland geschonten David Alaba und Xaver Schlager zurückgreifen. Marco Friedl hingegen muss aufgrund der Reisebeschränkungen zurück nach Bremen.

Nordirland gegen Österreich: Die letzten Duelle im Überblick

Die Partie Nordirland gegen Österreich gab es insgesamt 11-mal. Beide Nationalmannschaften siegten jeweils vier Spiele. Zuletzt gab es in der Nations League im November 2018 einen 2:1-Sieg von Österreich. Xaver Schlager und Valentino Lazaro trafen damals für das ÖFB-Team.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Nations League 18.11.2018 1:2 Nations League 12.10.2018 1:0 WM-Quali 12.10.2005 2:0 WM-Quali 13.10.2004 3:3

Nations League: Die Tabelle der ÖFB-Gruppe