Nations League: Ukraine gegen Spanien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Deutschlands Nations-League-Gruppe kommt es am 4. Spieltag zum Duell des Spitzenreiters Spanien gegen die Ukraine. Wo das Spiel live im TV und Livestream läuft, das verraten wir Euch hier!

Ukraine gegen Spanien: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Referee

Wettbewerb : Nations League, 4. Spieltag

: Nations League, 4. Spieltag Partie : Ukraine - Spanien

: Ukraine - Spanien Datum : 13.10.2020

: 13.10.2020 Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Austragungsort : NSK Olimpiskyi (Olympiastadion), Kiew

: NSK Olimpiskyi (Olympiastadion), Kiew Schiedsrichter: Pawel Gil (Polen)

Ukraine gegen Spanien: Übertragung in TV und Livestream

Mit der Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft liegen die Übertragungsrechte aller Nations-League-Partien beim Streamingdienst DAZN. Dort könnt Ihr heute auch Ukraine gegen Spanien live und in HD verfolgen. Pünktlich zum Anpfiff werden Kommentator Jan Platte und Experte Benny Lauth auf Sendung gehen.

DAZN: Das Länderspiel-Programm am Dienstag

Datum Uhrzeit Partie Stream 13.10.2020 18 Uhr Aserbaidschan - Zypern DAZN 13.10.2020 18 Uhr Lettland - Malta DAZN 13.10.2020 20.45 Uhr Ukraine - Spanien DAZN 13.10.2020 20.45 Uhr Liechtenstein - San Marino DAZN 13.10.2020 20.45 Uhr Montenegro - Luxemburg DAZN 13.10.2020 20.45 Uhr Färöer - Andorra DAZN

Nations League: Ukraine gegen Spanien im Liveticker und in der Konferenz

Wer immer auf dem Laufenden bleiben will, das Spiel aber nicht im Stream gucken kann oder will, der hat die Möglichkeit, den Liveticker von SPOX anzuwerfen. Dort gibt's alles Wichtige zum Duell der Ukrainer mit Spanien - und das entweder im Einzelspiel oder zusammen mit allen anderen Spielen des Abends in der Konferenz.

Nations League, Gruppe 4 der Liga A: Tabelle und Situation

Spitzenreiter Spanien hat den Gruppensieg in eigener Hand: Mit sieben Punkten steht das Team um Ex-Bayern-Star Thiago zwei Zähler vor Deutschland. Gewinnen die Spanier gegen die Ukraine und Schlusslicht Schweiz und verlieren nicht gegen Deutschland, ist ihnen Platz eins nicht mehr zu nehmen. Bei der Ukraine dürfte angesichts der Konkurrenz das Verhindern des letzten Platzes Priorität haben. Zwei Punkte stehen die Osteuropäer noch vor der Schweiz auf dem letzten Platz.