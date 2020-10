Nations League: Türkei gegen Serbien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Türkei und Serbien warten immer noch auf den ersten Sieg in der Nations League. Heute steht das direkte Duell an. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Türkei gegen Serbien: Termin, Ort, Schiedsrichter

Um 20.45 Uhr wird die Partie Türkei gegen Serbien am heutigen Mittwoch angepfiffen. Spielstätte ist das Türk Telekom Stadyumu in der türkischen Metropole Istanbul.

Die Spielleitung übernimmt Georgi Kabakov aus Bulgarien. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams gab es ein torloses Unentschieden.

Nations League: Türkei vs. Serbien heute live im TV und Livestream

DAZN ist die Heimat der Nations League! Der Streamingdienst zeigt alle Spiele live und exklusiv, eine Ausnahmen bilden die Partien der deutschen Nationalmannschaft. Auch für das Duell Türkei vs. Serbien ist DAZN die richtige Adresse.

DAZN geht kurz vor Anpfiff mit Kommentator Freddie Schulz auf Sendung, Ihr habt neben dem Einzelspiel auch die Möglichkeit, im Rahmen der GoalZone-Konferenz die wichtigsten Szenen aus Istanbul zu sehen.

Türkei - Serbien: Nations League heute im LIVE-TICKER

Kein Datenvolumen oder kein Abo auf DAZN? Dann greift doch zu unserem umfangreichen Liveticker-Angebot auf SPOX. Zu allen Spielen des Tages gibt es dort einen ausführlichen Liveticker mit sämtlichen Highlights.

Hier gibt es den Ticker Türkei vs. Serbien.

Hier geht es zum Liveticker-Tagesprogramm am Mittwoch.

Nations League: Die heutigen Spiele in der Übersicht

Eröffnet wird der Mittwoch mit den Spielen Finnland gegen Irland und Litauen gegen Albanien um 18 Uhr. Knapp drei Stunden später sind dann aber auch die Topteams um England, Frankreich oder Portugal im Einsatz.

Liga A

Gruppe Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Gruppe 1 20.45 Uhr Polen Bosnien und Herzegowina DAZN Gruppe 1 20.45 Uhr Italien Niederlande DAZN Gruppe 2 20.45 Uhr England Dänemark DAZN Gruppe 2 20.45 Uhr Island Belgien DAZN Gruppe 3 20.45 Uhr Kroatien Frankreich DAZN Gruppe 3 20.45 Uhr Portugal Schweden DAZN

Liga B

Gruppe Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Gruppe 1 20.45 Uhr Norwegen Nordirland DAZN Gruppe 1 20.45 Uhr Rumänien Österreich DAZN Gruppe 2 20.45 Uhr Schottland Tschechien DAZN Gruppe 2 20.45 Uhr Slowakei Israel DAZN Gruppe 3 20.45 Uhr Türkei Serbien DAZN Gruppe 3 20.45 Uhr Russland Ungarn DAZN Gruppe 4 18 Uhr Finnland Irland DAZN Gruppe 4 20.45 Uhr Bulgarien Wales DAZN

Liga C

Gruppe Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Gruppe 2 20.45 Uhr Nordmazedonien Georgien DAZN Gruppe 2 20.45 Uhr Estland Armenien DAZN Gruppe 3 20.45 Uhr Moldawien Slowenien DAZN Gruppe 3 20.45 Uhr Griechenland Kosovo DAZN Gruppe 4 18 Uhr Litauen Albanien DAZN Gruppe 4 20.45 Uhr Belarus Kasachstan DAZN

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 3 in Liga B

Türkei oder Serbien? Wer muss als Tabellenletzter den Gang in die Liga C antreten? Mit einem Punktgewinn könnte die Türkei Platz drei in der Gruppe verteidigen.