Nations League: Wer überträgt / zeigt Rumänien gegen Österreich heute live im TV und Livestream?

Im Kampf um den Aufstieg in die Liga A der Nations League tritt Österreich heute in Rumänien an. Hier verraten wir Euch, wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Wollt Ihr beim Auftritt von Alaba und Co. in der Nations League live dabei sein? Dann sichert Euch gleich den Probemonat auf DAZN!

Rumänien gegen Österreich: Termin, Schiedsrichter, Spielstätte

Das ÖFB-Team ist am heutigen Mittwoch, 14. Oktober, um 20.45 Uhr am 4. Spieltag der Nations League in Rumänien gefordert. Der Pole Daniel Stefanski leitet die Begegnung.

Gespielt wird im Ilie-Oana-Stadion in der rumänischen Stadt Ploiesti, das Petrolul Ploiesti als Heimspielstätte dient. Im Hinspiel setzten sich die Rumänen mit 3:2 in Österreich durch.

Österreich in Rumänien: Wer überträgt /zeigt die Partie?

Das Spiel der Österreicher in Rumänien ist heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hat sich in Deutschland die Rechte an sämtlichen Partien der Nations League gesichert, an denen die deutsche Mannschaft nicht mitwirkt. In Österreich berichtet ORF 1 live.

Dies gilt heute für alle Begegnungen und folglich auch das Aufeinandertreffen von Rumänien und Österreich. Los geht es auf DAZN kurz vor Spielbeginn, wenn Euch Kommentator Max Gross begrüßt. Auch Zugriff habt Ihr auf die GoalZone-Konferenz mit den parallel laufenden Spielen.

Das Angebot von DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr, kann zuvor aber für einen Monat kostenlos getestet werden. Im Portfolio enthalten ist jede Menge Fußball (u.a. Bundesliga, Champions League, Serie A und LaLiga) sowie US-Sport, Tennis, Kampfsport und vieles mehr.

© imago images / Bildbyran

Nations League: Rumänien gegen Österreich heute im LIVE-TICKER

Auch das Liveticker-Angebot von SPOX versorgt Euch mit allem Wissenswerten aus der Nations League. Zu allen Partien werdet Ihr dort mit den Höhepunkten versorgt.

Hier geht's zum Ticker Rumänien gegen Österreich.

Hier gibt es die Übersicht über alle Liveticker am Mittwoch.

Nations League: Die besten Partien am Mittwoch

Sechsmal Liga A, achtmal Liga B und gleich zwölfmal Liga C: Der Mittwoch in der Nations League hat einiges zu bieten. Hier eine Auswahl:

Datum Uhrzeit Partie Stream 14.10.2020 18 Uhr Finnland - Irland DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Polen - Bosnien-Herzegowina DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Italien - Niederlande DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Island - Belgien DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr England - Dänemark DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Kroatien - Frankreich DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Portugal - Schweden DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Rumänien - Österreich DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Schottland - Tschechien DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Türkei - Serbien DAZN 14.10.2020 20.45 Uhr Russland - Ungarn DAZN

Nations League: Die Tabelle der Gruppe von Österreich

Österreich kämpft in der Gruppe 1 der Liga B um den Aufstieg in die Liga der Topteams. Der ärgste Konkurrent Norwegen hat derzeit die bessere Tordifferenz.