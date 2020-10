Nations League: Island gegen Dänemark heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Nations League begegnen sich Island und Dänemark. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nations League - Island gegen Dänemark: Spielbeginn, Stadion, Hauptschiedsrichter

Das Spiel am 3. Spieltag der Gruppe 2 in Liga A zwischen Island und Dänemark findet am heutigen Sonntag (11. Oktober) statt. Pünktlich um 20.45 Uhr wird die Partie vom schwedischen Hauptschiedsrichter Bojan Pandzic angepfiffen. Gespielt wird im Stadion Laugardalsvöllur in der isländischen Hauptstadt Reykjavik.

Nations League - Island gegen Dänemark: Heute live im TV und Livestream

Das Duell Island gegen Dänemark wird heute auf DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für alle (bis auf die der DFB-Elf) Nations-League-Partien. Für die Zuseher vor den Bildschirmen startet wenige Minuten vor Anpfiff die Übertragung. Tom Kirsten heißt der Kommentator des Spiels.

Doch DAZN hat nicht nur die Nations League im Angebot. Mit der Champions League bietet das "Netflix des Sports" auch hochklassige Spiele auf Vereinsebene an. Dazu gehören auch die besten Ligen, die Europa zu bieten hat. Darunter die Bundesliga, Ligue 1, Primera Division und die Serie A.

Wer jedoch nicht unbedingt der größte Fußballfan ist, hat genauso Grund, die Plattform zu nutzen. Denn: DAZN bietet ein vielseitiges Angebot mit Livestreams aus der Welt des US-Sports. Fans der NFL, NHL, MLB oder NBA können dabei zahlreiche Spiele schauen. Aber auch die Sportarten Darts, Wrestling, Tennis, Radsport, Kampfsport sind unter anderem auf DAZN vertreten.

Das Abonnement dafür ist mit einem Preis in Höhe von 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr versehen. Zuvor kann noch ein kostenloser Probemonat getestet werden, um sich vom Angebot zu überzeugen.

Nations League - Island gegen Dänemark im Liveticker

Wer nicht auf das TV- und Livestream-Angebot von DAZN zugreifen kann, hat die Möglichkeit, beim Liveticker von SPOX mitzulesen. Dieser wird auf der Website angeboten.

Hier geht's zum Nations-League-Liveticker: Island gegen Dänemark

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 2 in Liga A

Beide Mannschaften warten immer noch auf ihren ersten Sieg in der Nations League. Dänemark sitzt mit nur einem Punkt nach zwei Spielen auf Rang drei.

Die Isländer hingegen haben beide Partien verloren und sind somit das Tabellenschlusslicht.