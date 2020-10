Nations League: England gegen Belgien heute live im TV, Livestream und Liveticker

An individueller Klasse wird es bei diesem Spiel definitiv nicht fehlen: England trifft auf Belgien in der Nations League. Hier kriegt Ihr die Informationen, wie, wo und wann Ihr das Highlight-Duell heute live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ihr wollt alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv in voller Länge sehen? Dann sichert euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN und seid heute Abend bei England-Belgien dabei!

England gegen Belgien: Datum, Anpfiff und Ort

Am dritten von sechs Spieltagen der Nations League spielt England gegen Belgien. Die Partie findet am heutigen Sonntag (11. Oktober) um 18 Uhr im Wembley-Stadion statt. Das Stadion in London kann bis zu 90.000 Zuschauer fassen, wird aufgrund der Hygiene-Regelungen jedoch nicht ansatzweise voll sein.

Nations League: England gegen Belgien heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt alle Spiele der Nations League, außer die mit deutscher Beteiligung, live und exklusiv in voller Länge. Die Spiele der DFB-Elf sind jeweils mit wenigen Stunden Verspätung im Re-Live zu sehen. Dementsprechend könnt Ihr England gegen Belgien live ab 17.45 Uhr mit folgender Crew genießen:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Sebastian Kneißl

Nations League: England gegen Belgien heute im Liveticker

Alternativ könnt ihr das Spiel heute auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier zum Liveticker England gegen Belgien

© imago images / Belga

Nations League: Gruppeneinteilung in Liga A

Belgien und England sind gemeinsam mit Island und Dänemark in Gruppe A2.

Gruppe A1 Gruppe A2 Gruppe A3 Gruppe A4 Polen Island Kroatien Deutschland Bosnien-Herzegowina Dänemark Schweden Ukraine Italien Belgien Frankreich Spanien Niederlande England Portugal Schweiz

Nations League: Tabelle der Gruppe A2

Wie zu erwarten scheinen Belgien und England den Gruppensieg und damit den Einzug in die nächste Runde unter sich auszumachen. Island steht nach dem ersten Doppel-Spieltag mit 0 Punkten auf dem letzten Platz von Gruppe A2 und läuft Gefahr, zur nächsten Saison der Nations League in Divison B abzusteigen.