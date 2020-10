Eredivisie: PSV Eindhoven mit Mario Götze bei PEC Zwolle heute live im TV und Livestream

Die PSV Eindhoven ist heute am 5. Spieltag der Eredivisie bei PEC Zwolle gefordert. Mario Götze könnte dabei sein Debüt für den niederländischen Topklub feiern. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

PSV Eindhoven bei PEC Zwolle: Wo und wann findet die Partie heute statt?

Die Eredivisie-Begegnung PEC Zwolle gegen PSV Eindhoven findet am heutigen Sonntag, 18. Oktober, statt. Angepfiffen wird die Partie um 16.45 Uhr von Schiedsrichter Danny Makkelie.

Spielstätte ist der Mac3Park in Zwolle in der niederländischen Provinz Overijssel, der Platz für 14.000 Zuschauer bietet. Bis mindestens zum 20. Oktober sind jedoch in der Eredivisie aufgrund der steigenden Infektionszahlen keine Zuschauer zugelassen. Zuvor durften die Klubs 20 bis 25 Prozent ihrer Stadionkapazität nutzen.

Eredivisie: Zwolle vs. PSV heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie Zwolle gegen PSV im frei empfangbaren Fernsehen gibt es in Deutschland nicht. Stattdessen liegen die Rechte exklusiv bei DAZN. Dort ist die Begegnung live und in voller Länge zu sehen.

DAZN geht pünktlich zum Spielbeginn um 16.45 Uhr mit Kommentator Flo Hauser auf Sendung. Doch der Streamingdienst zeigt nicht nur Spitzenfußball aus der Eredivisie. Auch Spiele aus der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga könnt Ihr dort verfolgen.

PSV Eindhoven: Götze vor Debüt in den Niederlanden

Zwei Wochen nach seinem Wechsel zur PSV könnte der zuletzt vereinslose Mario Götze sein Debüt für die PSV Eindhoven geben. "Mario ist noch nicht hundertprozentig fit, das ist logisch", sagte PSV-Trainer Roger Schmidt. Götze wirke zwar fit, ihm fehle aber noch die Spielpraxis. Gegen Zwolle scheint auch ein Einsatz als Joker denkbar.

"Ich bin sehr, sehr glücklich hier zu sein, wieder Fußball spielen zu können. Das Trainingsgelände und das Stadion sind super. Ich freue mich, hier zu sein, hier Fuß zu fassen und Gas zu geben", erklärte der Ex-BVB-Star bei seiner Vorstellung in Eindhoven. Der Offensivspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag, nachdem er in der vergangenen Saison in Dortmund nur Ergänzungsspieler war (15 Einsätze).

Die Vorfreude auf Götze in den Niederlanden ist groß: "Supermario lenkt alle Aufmerksamkeit auf PSV", schreibt das niederländischen Fußballmagazins Voetbal International. Neben Götze gehören dem PSV-Kader fünf weitere deutsche Spieler an, darunter unter anderem Philipp Max, der für acht Millionen Euro vom FC Augsburg gen Westen wechselte.

Mario Götze: Spielerstatistiken beim BVB und FC Bayern

Verein Spiele Tore Torvorlagen FC Bayern München 114 36 24 Borussia Dortmund 219 45 61

Eredivisie: Der 5. Spieltag im Überblick

Twente Enschede siegte bereits am Freitag mit 3:0 bei Willem II, abgeschlossen wird der Spieltag am Abend mit der Partie Emmen gegen Fortuna Sittard.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 17.10.2020 18.45 Uhr Heracles Almelo RKC Waalwijk 0:1 (0:1) 17.10.2020 20 Uhr AZ Alkmaar VVV-Venlo 2:2 (2:0) 17.10.2020 21 Uhr Willem II FC Twente 0:3 (0:1) 18.10.2020 12.15 Uhr Feyenoord Sparta Rotterdam -:- 18.10.2020 14.30 Uhr AFC Ajax SC Heerenveen -:- 18.10.2020 14.30 Uhr ADO Den Haag Vitesse -:- 18.10.2020 16.45 Uhr FC Groningen FC Utrecht -:- 18.10.2020 16.45 Uhr PEC Zwolle PSV Eindhoven -:- 18.10.2020 20 Uhr FC Emmen Fortuna Sittard -:-

Ronaldo, Robben und Co.: Diese Stars spielten für PSV Eindhoven © imago images / Revierfoto 1/26 Mario Götze will bei Eindhoven in der Eredivisie zurück zu alter Stärke finden. Zahlreiche Legenden nutzten den Klub als Startrampe für erfolgreiche Karrieren. SPOX zeigt eine Auswahl von Top-Stars, die für PSV spielten. © imago images / VI images 2/26 Ji-sung Park (von 2003 bis 2005 und 2013 bis 2014 bei Eindhoven): Der Südkoreaner wechselte von PSV zu ManUnited, wo er sieben Jahre für Furore sorgte. Zu seinem Karriereende kehrte er 2013 für eine Saison zurück. © imago images / Pro Shots 3/26 Ibrahim Afellay (von 2004 bis 2011 und 2019 bis 2020 bei Eindhoven): Barca verpflichtete das Mega-Talent nach seinen herausragenden Leistungen für PSV im Jahr 2011. Die Erwartungen konnte er nie erfüllen. Nach seiner Rückkehr ist er derzeit vereinslos. © imago images / VI images 4/26 Marcus Berg (von 2010 bis 2011 bei Eindhoven): Da er beim HSV große Probleme mit der Härte der Bundesliga hatte, spielte er eine Saison per Leihe für PSV. Er erzielte elf Tore und sieben Assists in 41 Pflichtspielen. © imago images / Beautiful Sports 5/26 Angelino (von 2018 bis 2019 bei Eindhoven): Er kam von der City-Jugend und überzeugte mit guten Leistungen, ehe ihn Pep Guardiola zurückholte. Seit Januar beackert er die linke Seite bei RB Leipzig. Die Sachsen besitzen eine Kaufoption. © imago images / Pro Shots 6/26 Jefferson Farfan (von 2004 bis 2008 bei Eindhoven): Vor seinem Wechsel zu Schalke erreichte der Peruaner bei PSV Bekanntheit. Der Flügelflitzer erzielte 66 Tore in 170 Spielen und holte die Meisterschaft viermal. © imago images / VI mages 7/26 Steven Bergwijn (von 2015 bis 2020 bei Eindhoven): Die Spurs schnappten sich den Außenstürmer Anfang des Jahres für 30 Mio. Euro. Für seinen Jugendklub PSV erzielte er 31 Tore und 41 Assists in 149 Spielen. © imago images / Pro Shots 8/26 Luuk de Jong (von 2014 bis 2019 bei Eindhoven): Nachdem er bei Gladbach nicht überzeugen konnte, fand er bei PSV wieder zu alter Stärke. Der heutige Sevilla-Stürmer erzielte 112 Tore und 57 Assists in 204 Spielen. © imago images / VI images 9/26 Jaap Stam (von 1996 bis 1998 bei Eindhoven): In 98 Spielen avancierte er zum Abwehrchef der PSV und holte den Pokal und die Meisterschaft. Später feierte er große Erfolge mit Milan und Manchester United. © imago images / buzzi 10/26 Hans van Breukelen (von 1984 bis 1994 bei Eindhoven): Bekannt als Elfmetertöter. U.a. hielt er im EM-Finale 1988 einen selbst verschuldeten Elfer. In 390 Pflichtspielen blieb er 173-mal ohne Gegentor und holte mitunter den Henkelpott (1988). © imago images / VI Images/DTP 11/26 Huub Stevens (von 1975 bis 1986 bei Eindhoven): Als Innenverteidiger machte die Vereinslegende 343 Pflichtspiele für den Klub und holte drei Meisterschaften. Der spätere Trainer gewann zudem den UEFA-Cup (1978) mit PSV. © imago images / VI images 12/26 Guus Hiddink (von 1970 bis 1972): Die heutige Trainer-Legende machte 30 Spiele als Libero für die PSV, ehe er zu seinem Herzensklub De Graafschap zurückkehrte. Für Titel als Spieler reichte es aber nie. © imago images / Pro Shots 13/26 Dries Mertens (von 2011 bis 2013 bei Eindhoven): Im PSV-Dress hinterließ er bei seinem heutigen Klub SSC Neapel Eindruck. Er wies eine unglaubliche Quote von 89 Scorerpunkten in 88 Spielen auf. Es reichte für einen Pokalsieg. © imago images / Beautiful Sports 14/26 Hirving Lozano (von 2017 bis 2019 bei Eindhoven): Aus Mexiko wechselte das damalige Mega-Talent für 12,5 Millionen Euro zur PSV und holte sofort die Meisterschaft. Der Flügelstürmer erzielte 40 Tore in 79 Spielen. © imago images / VI images 15/26 Mateja Kezman (von 2000 bis 2004 bei Eindhoven): Nachdem der Serbe bei Partizan erste Erfolge feierte, verpflichtete ihn PSV und er ballerte den Klub zweimal zur Meisterschaft. Er erzielte 129 Tore in 176 Spielen. © imago images / Sven Simon 16/26 Eidur Gudjohnsen (von 1994 bis 1998 bei Eindhoven): Als 16-jähriges Talent landete der Isländer bei PSV und sollte seine ersten Erfahrungen im Profifußball bekommen. Später stürmte er für Barca und Chelsea. © imago images / Uwe Kraft 17/26 Ruud van Nistelrooy (von 1998 bis 2001 bei Eindhoven): Der Startschuss einer großen Karriere! Die Sturmlegende hatte die unglaubliche Quote von 70 Toren und 20 Assists in 90 Pflichtspielen. Es folgte der Wechsel zu ManUnited. © imago images / Ulmer 18/26 Mark van Bommel (von 1999 bis 2005 bei Eindhoven): Das damalige Talent schaffte bei PSV den Durchbruch, dirigierte das Mittelfeld in 274 Spielen (65 Tore, 56 Assists) und holte vier Meisterschaften. Es folgten Wechsel zu Barca und Bayern. © imago images / VI images 19/26 Georginio Wijnaldum (von 2011 bis 2015 bei Eindhoven): Der zentrale Mittelfeldspieler machte mit 80 Scorerpunkten in 154 Spielen auf sich aufmerksam. Nach einem Jahr in Newcastle holte ihn Liverpool. Unter Jürgen Klopp ist er gesetzt. © imago images / VI images 20/26 Memphis Depay (von 2012 bis 2015): Der Angreifer durchlief die gesamte PSV-Jugend und brachte sich schnell bei mehreren Top-Klubs auf den Zettel. In 124 erzielte er 79 Scorerpunkte, ehe er zu United wechselte. Nun stürmt er für Lyon. © imago images / Pro Shots 21/26 Klaas-Jan Huntelaar (von 2002 bis 2004 bei Eindhoven): Für PSV machte er zwar nur ein Spiel, aber er stammt aus der Jugend des Vereins. Nach zwei Leihen schaffte er bei Heerenveen den Durchbruch und wechselte 2006 zu Ajax. © imago images / VI images 22/26 Arjen Robben (von 2002 bis 2004 bei Eindhoven): Er kam von seinem Jugendklub Groningen, für den die FCB-Legende heute wieder spielt, und schaffte bei PSV den Durchbruch. Nach 75 Spielen standen 42 Scorerpunkte auf dem Konto. © imago images / Colorsport 23/26 Ruud Gullit (von 1985 bis 1987 bei Eindhoven): Der Weltfußballer von 1987 kam von Feyenoord und holte in zwei Saisons jeweils die Meisterschaft. Nach 51 Toren und 29 Assists in 74 Spielen folgte der Wechsel zu Milan. © imago images / Buzzi 24/26 Ronald Koeman (von 1986 bis 1989 bei Eindhoven): Der heutige Barca-Coach erzielte 63 Tore und 32 Assists in 128 Spielen für PSV. Vor seinem Wechsel zu seinem jetzigen Arbeitgeber holte er drei Meisterschaften. © imago images / Passage 25/26 Romario (von 1988 bis 1993 bei Eindhoven): Vor seinem Wechsel zu Barca machte er bei PSV die ersten Schritte in Europa. Seine Quote? 128 Tore und 16 Assists in 148 Spielen! Zudem wurde er dreimal Meister und Pokalsieger. © imago images / Buzzi 26/26 Ronaldo (von 1994 bis 1996 bei Eindhoven): Seine erste Station in Europa! In 57 Spielen machte er 54 (!!!) Buden und holte den niederländischen Pokal. Es folgte ein Wechsel zu Barca, ehe er mehrfach Geschichte schrieb.

Eredivisie: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen des 5. Spieltags

Nach vier Spieltagen ist die PSV in der heimischen Liga noch unbesiegt. Mit einem Sieg in Zwolle ist sogar der Sprung an die Tabellenspitze möglich, sollte Feyernoord im Stadtderby gegen Sparta nicht gewinnen.