Cristiano Ronaldo knackt die 100-Tore-Marke in der Nations League: "Meilenstein eines Monsters"

Die Fußballwelt verneigt sich mal wieder vor Cristiano Ronaldo. Angestachelt von einer Debatte über ihn erreichte der Portugiese als erster Europäer in Länderspielen die 100-Tore-Marke. Der Weltrekord ist nur eine Frage der Zeit.

Beim Wort "Rekord" huschte ein verräterisches Lächeln über Cristiano Ronaldos Lippen, doch der Unersättliche fing sich schnell wieder. "Es ist keine Besessenheit. Ich denke, Rekorde kommen ganz natürlich", sagte der portugiesische Superstar betont unaufgeregt im TV-Interview.

Doch kleine Zeichen verrieten: Ronaldo war mächtig stolz darauf, als erster Europäer die magische Marke von 100 Länderspieltoren erreicht zu haben. Für falsche Bescheidenheit bestand auch überhaupt kein Grund. Nachdem Ronaldo beim 2:0-Nations-League-Sieg in Schweden seine Treffer Nummer 100 und 101 im 165. Länderspiel erzielt hatte, verneigte sich die Fußballwelt vor dem 35-Jährigen. Wieder einmal.

Das sei "der Meilenstein eines Monsters", meinte Portugals Ex-Nationalspieler Deco, und für Nani ist der frühere Teamkollege "der Größte aller Zeiten". Brasiliens Ikone Pele, dem dies auch nachgesagt wird, huldigte Ronaldo für den "neuen Höhenpunkt auf deiner Reise".

Nicht viel deutet darauf hin, dass sich Ronaldos Reise in die Fußball-Annalen dem Ende neigt. Den Weltrekord von 109 Länderspieltoren des Iraners Ali Daei, der in der Bundesliga für Arminia Bielefeld, Bayern München und Hertha BSC spielte, dürfte Ronaldo schon in dieser EM-Saison knacken. "Nur Gott weiß, was in der Zukunft passieren wird", sagte der Ausnahmekönner: "Aber ich fühle mich gut und bin glücklich."

Meiste Länderspieltore der Geschichte: Nur ein Spieler liegt noch vor CR7 © imago images / Bildbyran 1/21 Cristiano Ronaldo hat in der Nations League seine Treffer 100 und 101 für die Nationalmannschaft Portugals erzielt. Im internationalen Vergleich liegt damit nur noch ein Ex-Bayern-Stürmer vor CR7. SPOX zeigt die Bestenliste. © getty 2/21 Platz 18: Robbie Keane (Irland, 1998-2016) - 68 Tore in 146 Spielen (gewertet wurden nur Treffer in von der FIFA anerkannten offiziellen Länderspielen). © getty 3/21 Platz 18: Carlos Ruiz (Guatemala, 1998 bis 2016) - 68 Tore in 133 Spielen. © imago images 4/21 Platz 18: Gerd Müller (Deutschland, 1966 bis 1974) - 68 Tore in 62 Spielen. © getty 5/21 Platz 15: Lionel Messi (Argentinien, 2005 bis heute) - 70 Tore in 138 Spielen. © getty 6/21 Platz 15: Stern John (Trinidad und Tobago, 1995 bis 2011) - 70 Tore in 115 Spielen. © getty 7/21 Platz 15: Piyapong Piew-on (2. v. li./Thailand, 1981 bis 1997) - 70 Tore in 100 Spielen. © getty 8/21 Platz 11: Miroslav Klose (Deutschland, 2001 bis 2014) - 71 Tore in 137 Spielen. © getty 9/21 Platz 11: Kiatisak Senamuang (Thailand, 1993-2007) - 71 Tore in 134 Spielen. © imago images 10/21 Platz 11: Majed Mohammed Abdullah (Saudi Arabien, 1977-1994): 71 Tore in 116 Spielen. © getty 11/21 Platz 11: Kinnah Phiri (Malawi von 1974 bis 1981) - 71 Tore in 115 Spielen. © getty 12/21 Platz 10: Sunil Chhetri (Indien, 2006 bis heute) - 72 Tore in 115 Spielen. © getty 13/21 Platz 7: Bashar Abdullah (Kuwait, 1996 bis 2018) - 75 Tore in 134 Spielen. © getty 14/21 Platz 7: Kunishige Kamamoto (Japan, 1964 bis 1974) - 75 Tore in 76 Spiele. © imago images 15/21 Platz 7: Sandor Kocsis (Ungarn, 1948 bis 1956) - 75 Tore in 68 Spielen. © getty 16/21 Platz 6: Pele (Brasilien, 1957 bis 1971) - 77 Tore in 92 Spielen. © getty 17/21 Platz 5: Hussain Said (Irak, 1976 bis 1990) - 78 Tore in 137 Spielen. © getty 18/21 Platz 4: Godfrey Chitalu* (Sambia, 1968 bis 1980) - 79 Tore in 111 Spielen. *Starb bei einem Flugzeugabsturz der sambischen Nationalmannschaft. Im Bild das Grab eines Unfallopfers. © getty 19/21 Platz 3: Ferenc Puskas (Ungarn, 1945 bis 1956) - 84 Tore in 85 Spielen. © getty 20/21 Platz 2: Cristiano Ronaldo (Portugal, 2003 bis heute) - 101 Tore in 165 Spielen. © getty 21/21 Platz 1: Ali Daei (Iran, 1993 bis 2006) - 109 Tore in 149 Spielen.

CR7 bringt die Kritiker erneut mit Zauber-Toren zum Schweigen

Und er ist hochmotiviert - gegen Schweden ganz besonders. Im Vorfeld der Partie war öffentlich diskutiert worden, ob Portugal ohne Ronaldo vielleicht sogar besser sei als mit ihm. Ohne den am Zeh verletzten Dominator hatte der Europameister zuvor Vizeweltmeister Kroatien mit 4:1 deklassiert. Ronaldos Antwort? Zwei Zauber-Tore (die Highlights gib'ts hier im Video). Ein herrlich direkt verwandelter Freistoß und ein überragender Schlenzer.

Der fünfmalige Weltfußballer empfand die Debatte als "Provokation", aber jeder könne "seine Meinung haben". Ihn tangiere das angeblich nicht, "ich muss nichts beweisen, nichts und niemandem", betonte er: "Meine Ergebnisse sprechen für mich."

In der Tat hat Ronaldo alle Argumente auf seiner Seite, Tore pflastern seinen Weg. Erst bei Sporting Lissabon (5), dann bei Manchester United (118), später bei Real Madrid (450), jetzt bei Juventus Turin (65) - und immer in Portugals Nationalteam. Seinem Debüt-Treffer bei der Heim-EM 2004 gegen den späteren Europameister Griechenland (1:2) folgten 100 weitere. Zum Vergleich: Im DFB-Team führt Miroslav Klose das Ranking mit 71 Toren an. Aber was noch beeindruckender ist: Lediglich 17 Treffer erzielte Ronaldo in Freundschaftsspielen. Der Mann ist ein Wettkämpfer.

Und genau deshalb vermisst er die Fans im Stadion so sehr, ja sogar seine vielen Hater. "Wenn ich auswärts spiele, dann mag ich es, ausgepfiffen zu werden. Das motiviert mich", sagte Ronaldo. Der aktuelle Zuschauerausschluss wegen Corona sei "traurig", meinte er: "Das ist wie ein Zirkus ohne Clowns, wie ein Garten ohne Blumen." Oder auch: wie ein Torrekord ohne Applaus.

Cristiano Ronaldo: Statistiken bei Portugal, Real, United und Juve