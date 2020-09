Wer zeigt / übeträgt FC Bayern - FC Sevilla heute live?

Im UEFA Supercup stehen sich der Triple-Sieger FC Bayern München und der Europa-League-Sieger der vergangenen Spielzeit FC Sevilla gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel heute live überträgt.

Der FC Bayern München muss nach der 8:0-Deklassierung vom FC Schalke 04 im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison (VIDEO: Highlights aus dem 8:0) im UEFA Supercup ran.

FC Bayern München gegen FC Sevilla - UEFA Supercup: Wann und wo?

Die Begegnung zwischen dem Champions-League-Sieger FC Bayern München und dem Europa-League-Sieger FC Sevilla wird am Donnerstag, den 24. September, um 21 Uhr in der Puskas Arena in Budapest ausgetragen. Das Schiedsrichtergespann kommt dabei aus England. Anthony Taylor leitet mit seinen Assistenten Gary Beswick und Adam Nunn das Spielgeschehen. Den Video-Assistenten macht Stuart Attwell. Der Vierte Offizielle heißt Orel Grinfeld und kommt aus Israel.

FC Bayern München gegen FC Sevilla - UEFA Supercup: Live im TV und Livestream

Für die Übertragung des UEFA-Supercup-Spiels bieten gleich zwei Anbieter das Spiel live und in voller Länge. Zum einen der Pay-TV-Sender Sky. Die Übertragung dafür beginnt ab 20.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport UHD. Wolff Fuss ist dabei der Kommentator. Sky überträgt das Spiel auch im Livestream. Den Zugang darauf kann man sich mit einem SkyGo-Abo holen. Auch mittels SkyTicket besteht ein Weg zum europäischen Duell.

Neben Sky zeigt auch der Streamingdienst DAZN das Spiel. Doch auf der Plattform gibt es auch andere Sportbewerbe und Ligen zu sehen - nämlich die stärksten Ligen aus ganz Europa. Darunter auch Spiele der Bundesliga, Ligue 1, Serie A und Primera Division.

Wer nicht unbedingt Fußball-Fan ist, kein Problem. DAZN bietet ein umfangreiches Angebot an Sportarten und gilt in Deutschland als das Zuhause der US-Sportarten. Fans der NFL, NHL, MLB oder NBA sind also bei DAZN genau am richtigen Ort.

Nach einem kostenfreien DAZN-Probemonat betragen die Kosten für das monatliche Abonnement 11,99 Euro und für das Jahresabo 119,99 Euro.

FC Bayern München gegen FC Sevilla - UEFA Supercup im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, auf das TV- und Livestream-Angebot von Sky und DAZN zu nutzen, kann beim Liveticker von SPOX mitlesen.

Der Liveticker zum UEFA-Supercup-Spiel zwischen dem FC Bayern und FC Sevilla befindet sich hier.

FC Bayern München gegen FC Sevilla - UEFA Supercup: Die vergangenen fünf Supercup-Spiele

Der FC Sevilla ist nun zum dritten Mal in fünf Jahren im UEFA Supercup. Für den Sieg reichte es jedoch beide male nicht. Bis auf Atletico Madrid im Jahr 2018 war in den vergangenen fünf Jahren immer der Champions-League-Sieger Triumphant.