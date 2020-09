Sevillas Lehrstunde für die Bundesliga: Der FC Bayern ist nicht unaufhaltsam

Wenn auch mit dem Glück des Tüchtigen ausgestattet, trieb der FC Sevilla den FC Bayern im Supercup an den Rand einer Niederlage (die Highlights im Video). Die Vorstellung des Europa-League-Siegers war eine Lehrstunde für die Bundesliga.

Julen Lopetegui trottete geknickt über den Rasen. Als die wichtigen Leute der UEFA dann endlich da waren und zur Siegerehrung baten, sollte die Enttäuschung beim Trainer des FC Sevilla aber schnell weichen.

Sein Gegenüber Hansi Flick und sogar Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, kamen zu ihm, um Worte der Anerkennung und Aufmunterung an ihn zu richten.

"Wir können stolz auf uns sein", sagte Lopetegui wenig später. "Wir hatten nur zwölf Tage Vorbereitung, kein einziges Testspiel und die beste Mannschaft der Welt am Limit. Es gab Phasen, in denen wir die Möglichkeit hatten, zu gewinnen."

Sevilla Bayerns "stärkster Gegner seit Monaten"

Das sah auch der Kontrahent so. Javi Martinez, der entscheidende Torschütze in der Verlängerung, bezeichnete Sevilla als "stärksten Gegner seit Monaten". Lopetegui sei "einer der besten Trainer der Welt", fügte der Mittelfeldspieler an. Ein Ritterschlag, bekamen es die Münchner doch zuletzt in der Champions League mit Kalibern wie Paris Saint-Germain zu tun.

"Man darf nicht vergessen, dass Sevilla eine sehr gute Mannschaft ist. Von daher können wir heute auch einfach zufrieden sein mit unserer Leistung", antwortete Manuel Neuer nach dem 2:1 auf die Frage, warum seine Vorderleute denn so große Schwierigkeiten hatten.

Thomas Müller meinte, man habe den Europa-League-Sieger "ein Stück weit auch so unangenehm erwartet". Der Weltmeister fühlte sich an das Pokalfinale 2014 erinnert, das der FCB ebenfalls nach Verlängerung mit 2:0 gegen Borussia Dortmund gewann. "Die Adduktoren haben schon gezappelt."

Der FC Bayern München gewinnt den UEFA Supercup: Die Pressestimmen © imago images / ActionPictures 1/11 Der FC Bayern München hat dank eines 2:1 n.V. gegen den FC Sevilla zum zweiten Mal den UEFA Supercup gewonnen. Wie reagiert die internationale Presse? © imago images / ActionPictures 2/11 Marca: "Sevilla hielt stand gegen den Menschenfresser Europas. Wir ziehen den Hut. Sevilla fällt mit dem Stolz eines Meisters. En-Nesyri wird von ihm träumen - der beste Torwart der Welt ist zurück: Herr Manuel Neuer!" © imago images / ActionPictures 3/11 AS: "Helden ohne Cup. Großer FC Sevilla! Javi Martinez ist Mr. Supercup, En-Nesyri schenkt Bayern das Leben. Sevilla kämpfte bis zum Umfallen gegen eine Fußballmaschine namens Bayern München." © imago images / Sven Simon 4/11 Sport: "Javi Martinez tötet ein großes Sevilla. En-Nesyri ist der tragische Held. Sevilla starb stehend. Javi Martinez wird zum Matchwinner." © imago images / ActionPictures 5/11 Mundo Deportivo: "Sevillas Traum ging leider nicht in Erfüllung. Bayern ist weiterhin die Mannschaft des Jahres 2020, das wohl beste Team der Welt momentan." © imago images / ActionPictures 6/11 Estadio Deportivo: "Sevilla kämpfte bis zum letzten Tropfen Blut und bis zur letzten Tausendstelsekunde. Bayern ist den sechs Titeln ein Stück näher gekommen." © imago images / ActionPictures 7/11 El Mundo: "Javi Martinez bricht Sevillas Widerstand und macht Bayern zum Champion! Sevilla lieferte eine Vorstellung der Superlative ab, die aber gegen diesen überwältigenden FC Bayern nicht reichte." © imago images / ActionPictures 8/11 Gazzetta dello Sport: "Am Schluss gewinnen immer die Bayern. Sie haben sich jedoch gegen Sevilla ordentlich anstrengen müssen." © imago images / ActionPictures 9/11 Corriere dello Sport: "Flicks Trophäensammlung dehnt sich immer mehr aus. Die Bayern sind eine goldene Mannschaft, die sich keine Grenzen setzt." © imago images / ActionPictures 10/11 Tuttosport: "Die Bayern bestätigen sich wieder einmal als unbesiegbare Erfolgsmaschine unter der Leitung Kimmichs, der so wendig ist, dass er wahrscheinlich auch als Torhüter entscheidend wäre. Seine Leistung ist großartig." © imago images / ActionPictures 11/11 Il Messaggero: "Bayern weiterhin auf Höhenflug. Nach einem schwierigen Start finden die Bayern wieder ihr Tempo und Vertrauen - und versenken die zähen Spanier."

Zentrum dicht: Thiagos Fehlen macht sich bemerkbar

Ein Gefühl, das Müller und seine Kollegen nicht oft zu spüren bekommen, vor allem nicht in der Bundesliga, in der sich so manche Gegner schon im Vorfeld den Anschein erwecken, nur um Schadensbegrenzung bemüht zu sein. Die Andalusier, nicht erst seit der Ankunft von Lopetegui im Sommer 2019 mit der Mentalität zähnefletschender Krieger ausgestattet, gingen nicht nur geschlossen ins Pressing, sie kam auch schnell hinter den Ball, wenn die erste Pressinglinie überspielt oder der Ball in der Vorwärtsbewegung verloren wurde. Die Grundformation 4-3-3 war im Spiel gegen den Ball mehr ein 4-5-1.

Auffällig war das Defensivverhalten der Außenstürmer Lucas Ocampos und Suso, die immer wieder einrückten, um das von Fernando, Joan Jordan und Ivan Rakitic ohnehin schon dichte Zentrum noch dichter zu machen.

Ohne einen wendigen, kombinationsstarken Mann mit den zündenden Ideen in diesem Bereich des Platzes - Thiago ist jetzt nun einmal der Dirigent von Jürgen Klopp - fanden die Münchner nur selten Struktur und Tiefe in ihrem Spiel. Und wenn sie dann dank einer guten Seitenverlagerung oder eines guten Schnittstellenpasses von Joshua Kimmich und Co. einmal ins letzte Drittel gelangen, wurden sie so massiv bearbeitet, dass sie kaum gefährlich zum Abschluss kamen.

Sevilla mit mehr Expected Goals als Bayern

Statistisch gesehen gab der Favorit zwar eine Vielzahl von Schüssen ab (25), nur sieben davon gingen aber auf das Tor von Sevillas Schlussmann Yassine Bounou. In der regulären Spielzeit kam Sevilla mit nur drei Abschlüssen auf mehr Expected Goals (1,4) als die Bayern (1,2): Sevilla kam in aussichtsreicheren Positionen zum Torschuss.

Der Plan von Lopetegui, allen voran Serge Gnabry und Leroy Sane so wenig Platz wie möglich zu geben, ging auf. Gepaart mit der Einsatzbereitschaft und der Zielstrebigkeit von Spielern wie dem kaum vom Ball zu trennenden Ocampos, aber auch mit dem nötigen Quäntchen ­Glück bei so mancher Schiedsrichterentscheidung wurde Sevilla um ein Haar zur bayerischen "Bestia Negra".

FC Bayern München - FC Sevilla: Noten und Einzelkritiken zum UEFA Supercup © getty 1/16 Der FC Bayern hat sich den vierten Titel des Jahres geholt - und das nicht durch die Offensive um Traum-Duo "Sanabry" oder Lewandowski, sondern durch Neuers Hände, einen stark spielenden Hernandez und einen Supercup-Experten. Die Einzelkritiken. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Beim Elfmeter machtlos, nach der Pause gegen de Jong dafür bärenstark im kurzen Eck zur Stelle. Rettete die Bayern kurz vor Schluss im Eins-gegen-eins mit En-Nesyri in die Verlängerung, auch dort der Retter. Note: 1,5. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD: Unauffälliges Spiel mit wenigen Offensiv-Aktionen, aber auch kaum defensiven Unzulänglichkeiten. Ein Schuss von ihm verfehlte knapp das Tor. Ein souveräner Auftritt des Franzosen. Note: 3. © getty 4/16 NIKLAS SÜLE: Ließ sich vor dem 0:1 von de Jong abkochen, eine Flanke rutschte ihm anschließend durch die Beine. Nach der Pause einen Schritt zu spät bei de Jongs Chance zum 1:2 und in der Verlängerung mit dem nächsten Aussetzer. Note: 5. © getty 5/16 DAVID ALABA: Startete unglücklich mit dem Elfer-Foul, ließ sich vom Sevilla-Pressing aber danach nicht zu Fehlern verleiten. Der unterlief ihm kurz vor Schluss, doch er blieb folgenlos. In der Verlängerung böse ausgetanzt, aber mit "Assist". Note: 4,5. © getty 6/16 LUCAS HERNANDEZ: Präsentierte sich hellwach, mit einigen starken Balleroberungen und einer exzellenten Zweikampfführung, vor dem 0:1 aber isoliert gegen Suso auf seiner linken Seite. Zeigte dennoch eines seiner besten Bayern-Spiele. Note: 2. © imago images / ActionPictures 7/16 JOSHUA KIMMICH: Seine langen Bälle in die Spitze kamen zunächst nicht so punktgenau wie noch gegen Schalke, riss dann das Spiel aber wieder an sich und verlagerte immer wieder gut die Seiten. Leitete nahezu jeden Bayern-Angriff ein. Note: 2,5. © getty 8/16 LEON GORETZKA: Leitete sein 1:1 selbst ein. Schleppte erst den Ball 30 Meter, rückte nach Abspiel nach und ließ dann einen staubtrockenen Abschluss folgen. Machte auch sonst ein gutes Spiel, war gewohnt lauf- und zweikampfstark. Note: 2. © getty 9/16 SERGE GNABRY: Von dem Status der "Robbery"-Erben waren "Sanabry" heute weit weg. Nur selten kamen Gnabry und Sane durch und konnten Tempo machen. Während Sane fast durchgängig unglücklich agierte, hatte Gnabry noch zwei gute Abschlüsse. Note: 3,5. © getty 10/16 THOMAS MÜLLER: Spielte einige starke Bälle - so wie vor dem 1:1 auf Lewandowski - vergab aber eine Riesenchance in der 20. Minute. Tauchte im zweiten Durchgang immer mehr ab. Wunderte sich selbst über die "Man-of-the-Match"-Trophäe der UEFA. Note: 3. © getty 11/16 LEROY SANE: Verlor in der Vorwärtsbewegung ein ums andere Mal den Ball (11 Ballverluste). Bis auf einen starken Heber vor dem vermeintlichen 2:1 kam nur wenig von ihm. Sein 2:1 wurde zu Unrecht aberkannt. Hatte 5 Abschlüsse, davon 4 geblockt. Note: 4,5. © imago images / ActionPictures 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Zeigte in der 30. Minute ungewohnte Schwächen im Abschluss, fünf Minuten später bei der Vorarbeit des 1:1 aber seine Klasse. Kam kaum in Abschlussituationen und hatte die wenigsten Ballaktionen, aber fleißig wie eh und je. Note: 3. © getty 13/16 CORENTIN TOLISSO (ab der 70. für Sane): Hatte seine beste Szene, als er kurz vor der Verlängerung auf der linken Seite aushalf und in höchster Not klärte. Danach souverän im besten Sinne. Note: 3. © getty 14/16 JAVI MARTINEZ (ab der 99. für Goretzka): Durfte doch noch einmal ran und machte es haargenau wie 2013 gegen Chelsea. Nach seiner Einwechslung traf er per Kopf. Nun verabschiedet er sich erneut als Supercup-Matchwinner. Wahnsinn! Note: keine Bewertung. © getty 15/16 ALPHONSO DAVIES (ab der 99. für Hernandez): Ersetzte den überzeugenden Hernandez und darf sich nun Quadruple-Sieger nennen - auch weil er die müde Sevilla Defensive mühelos anlief. Note: keine Bewertung. © getty 16/16 JEROME BOATENG (ab der 112. für Alaba): Durfte nochmal kurz mitwirken und die Führung über die Zeit retten. Dürfte angesichts der dürftigen Leistungen Süles am Sonntag gegen Hoffenheim wieder starten.

Neuer hält, Martinez trifft: Bayerns individuelle Klasse siegt

Den Unterschied machte am Ende die individuelle Klasse: Während der für Mittelstürmer Luuk de Jong eingewechselte Youssef En-Nesyr zwei Unsicherheiten der Bayern-Abwehr im Eins-gegen-Eins mit dem hellwachen Neuer nicht nutzte, blieb Martinez in seinem vermutlich letzten Auftritt für den Champions-League-Sieger eiskalt, als sich ihm nach einem mäßig parierten Ball von Bounou in der 104. Minute die Chance bot, zum Matchwinner zu avancieren. Sevillas körperlich beherzter, aber taktisch durchdachter Auftritt war aber beispielhaft für jeden, der es in Zukunft mit dem Team von Flick zu tun bekommt.

"Wir waren nahe dran, näher als Bayerns Gegner im vergangenen Monat in der Champions League", sagte Lopetegui. Die Erkenntnis der Partie: Auch die aktuell beste Mannschaft der Welt ist nicht unaufhaltsam­. Schon gar nicht, sollten die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic bis zum 5. Oktober keine Verstärkungen an Land ziehen.

Bayern-Trainer Flick pocht weiter auf Neuzugänge

Flick wünscht sich angesichts des vollen Spielplans, dass jede Position im Kader doppelt und wenn möglich gleichwertig besetzt ist. Neben einem Rechtsverteidiger (Sergino Dest von Ajax Amsterdam ist im Gespräch) steht noch ein Flügelstürmer, der eine Rolle als Backup wie Ivan Perisic akzeptiert, sowie ein Mann fürs Mittelfeld auf seiner Liste, sofern Martinez wie erwartet den Verein noch verlässt.

"Wir sind einer Meinung, dass wir noch Qualität im Kader brauchen", betonte Flick nach dem Spiel in Budapest. Auf Salihamidzic kommen arbeitsreiche Tage zu.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele