Nations League: Schweden gegen Portugal heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nations League empfängt Schweden heute Portugal. Was Ihr alles über dieses Spiel wissen müsst und wo Ihr die Parte im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Schweden gegen Portugal: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie zwischen den beiden Nationen der Liga A wird heute um 20.45 Uhr in der Friends Arena im schwedischen Solna angepfiffen.

Folgendes Schiedsrichtergespann aus den Niederlanden wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Danny Makkelie

Danny Makkelie Assistenten: Mario Diks, Hessel Steegstra

Mario Diks, Hessel Steegstra Vierter Offizieller: Jochem Kamphuis

Nations League: Schweden gegen Portugal im TV und Livestream sehen

Alle Partien der Nations League ohne deutschen Beteiligung (diese gibt es ab 0 Uhr im Re-Live) sind auf DAZN zu sehen. Die Berichterstattung für die heutige Begegnung beginnt wenige Minuten vor Anpfiff mit folgendem Personal:

Kommentator: Oliver Forster

Oliver Forster Experte: Michi Hofmann

Schweden gegen Portugal: Nations League im Liveticker verfolgen

SPOX bietet zu jedem Spiel der Nations League einen Liveticker an, so auch zu Schweden gegen Portugal. Es kommt aber noch besser: SPOX hat sogar einen Liveticker-Konferenz für Euch im Angebot. So verpasst Ihr nichts, was auf den Plätzen passiert.

Schweden gegen Portugal: Die letzten Duelle im Überblick

Portugal und Schweden duellierten sich unter anderem 2013 bei den Playoffs für die Weltmeisterschaft 2014. Damals setzte sich Portugal mit 1:0 im Hinspiel und mit 3:2 in Schweden durch. Zuletzt gewannen allerdings die Schweden.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Freundschaftsspiel 28.03.2017 2:3 WM-Qualifikation Playoffs 19.11.2013 2:3 WM-Qualifikation Playoffs 15.11.2013 1:0 WM-Qualifikation Gruppenphase 28.03.2009 0:0 WM-Qualifikation Gruppenphase 11.10.2008 0:0

Nations League: Die Tabelle vor Schweden gegen Portugal

Nach einem Spieltag stehen Portugal und Frankreich in der Tabelle vorne. Portgual schlug Kroatien mit 4:1, Frankreich setzte sich knapp gegen Schweden durch.