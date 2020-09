Nations League: Weißrussland gegen Albanien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Nations League geht wieder los, Weißrussland empfängt Albanien. Wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Weißrussland gegen Albanien live und kostenlos sehen? Das geht! Sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Weißrussland gegen Albanien: Datum, Anstoß, Austragungsort

Das Spiel zwischen Weißrussland und Albanien steigt am heutigen Freitagabend, also am 4. September. Die Anstoßzeit wurde - wie bei den meisten Partien in der Nations League - auf 20.45 Uhr terminiert.

Austragungsort der Begegnung wird das Dinamo-Stadion in der belarussischen Hauptstadt Minsk sein. Die Spielstätte wurde 2018 nach langen Renovierungen wieder eröffnet und bietet normalerweise Platz für bis zu 22.000 Zuschauer. Fans auf den Rängen werden bei dem Match allerdings nicht gestattet sein.

Weißrussland - Albanien: Nations League heute live im TV und Livestream

Alle Partien der Nations League - mit Ausnahme der Spiele mit deutscher Beteiligung - werden live auf DAZN übertragen, somit läuft natürlich auch das Duell zwischen Weißrussland und Albanien live bei dem Streaminganbieter.

Die Nations League ist allerdings nur eines von vielen Top-Events, die bei DAZN verfolgt werden können. Fußball-Fans können Spiele der Bundesliga, der Champions League, der Europa League, der LaLiga, der Serie A und der Ligue 1 sehen. Zudem zeigt DAZN auch andere Highlights aus dem Sportkalender, zum Beispiel die NBA, die NFL, die NHL und die MLB sowie Darts, Tennis, Boxen, UFC und vieles mehr.

Ein DAZN-Abo kostet entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat beim "Netflix des Sports" abschließen.

Weißrussland vs. Albanien: Nations League heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Partie zwischen Weißrussland und Albanien auch im Liveticker verfolgen. Bei uns werdet Ihr stets über Tore, Karten und Auswechslungen auf dem Laufenden gehalten.

Hier gelangt Ihr zum Liveticker des Spiels, hier findet Ihr unseren ausführlichen Liveticker-Kalender.

Weißrussland gegen Albanien: Die letzten Duelle

Das letzte Spiel zwischen Weißrussland und Albanien liegt mittlerweile fast sieben Jahre zurück. Damals trennten sich die beiden Konkurrenten in einem torlosen Unentschieden 0:0.

2006/2007 und 2010/2011 trafen Weißrussland und Albanien zuvor in der EM-Qualifikation aufeinander. In den insgesamt fünf Spielen trug Weißrussland zwei Siege davon, zwei Spiele endeten unentschieden, einmal setzte sich Albanien durch. Die Torbilanz steht aktuell bei 8:5 für Weißrussland.

Nations League: Alle Spiele des heutigen Tages live