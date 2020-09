Die Nationalmannschaften der Türkei und Ungarn gehen beide mit dem Ziel Aufstieg in die Nations-League-Saison 2020/21. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das direkte Aufeinandertreffen der Türkei und Ungarn heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Türkei gegen Ungarn: Termin, Anpfiff und Stadion

Die Türkei und Ungarn treffen heute am Eröffnungstag der neuen Nations-League-Spielzeit aufeinander. Die Partie beginnt um 20:45 Uhr im Yeni 4 Eylül Stadyumu in der türkischen Stadt Sivas.

Die 27.532 Plätze für Zuschauer im Stadion werden aufgrund der Coronapandemie leer bleiben.

© imago images / GlobalImagens

Nations League: Türkei gegen Ungarn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen der Türkei und Ungarn ist heute nicht im deutschsprachigen Free-TV zu sehen, stattdessen überträgt DAZN überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge.

Der Streamingdienst zeigt alle Begegnungen in der Nations League ohne deutsche Beteiligung live und in voller Länge. Die Spiele des DFB-Teams können dort jeweils wenige Stunden nach Abpfiff im Re-Live in Gänze angeschaut werden.

Nations League: Türkei gegen Ungarn heute im Liveticker

Selbstverständlich stehen auch wie gewohnt die SPOX-Liveticker zur Verfügung! Jedes Einzelspiel der Nations League kann im Liveticker verfolgt werden, außerdem habt Ihr die Möglichkeit, die komplette Action eines Spieltags im Konferenz-Ticker zu erleben.

Hier geht's zum Liveticker Türkei - Ungarn.

Hier gibt es den Konferenzticker zum 1. Spieltag der Nations League.

Nations League: Die Gruppen der Liga B

Die vier Gruppensieger in Liga B dürfen in der Nations-League-Saison 2022/23 in Liga A antreten und damit um den Sieg des Turniers mitspielen. Die vier Gruppenletzten steigen in Liga C ab.