Nations League: Slowakei gegen Tschechien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt der Nations League treffen die Slowakei und Tschechien heute aufeinander. Wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

Slowakei vs. Tschechien: Datum, Anstoß, Schiedsrichter

Die Slowakei empfängt die tschechische Nationalmannschaft zum ersten Spieltag in der Gruppe B am Abend des heutigen Freitags, den 4. September. Wie in der Nations League üblich, wird die Partie um 20.45 Uhr angepfiffen.

Stattfinden wird das Match im Stadion Tehelne pole in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.

Als Schiedsrichtergespann sind die folgenden Herren im Einsatz:

Schiedsrichter: Andris Treimanis (Lettland)

Andris Treimanis (Lettland) Assistenten: Harals Gudermanis und Aleksejs Spasjonnikovs (beide Lettland)

Slowakei gegen Tschechien: Nations League heute live im TV und Livestream

Wie alle Partien der Nations League, in denen nicht die deutsche Nationalmannschaft antritt, könnt Ihr das Spiel zwischen der Slowakei und Tschechien live auf DAZN sehen. Als Kommentator ist bei dem Streamingdienst Tobi Fischbeck im Einsatz.

Slowakei - Tschechien: Nations League heute im Liveticker

Wer das Aufeinandertreffen der Slowaken und der Tschechen nicht live sehen kann oder sehen möchte, der wird vielleicht mit unserem Liveticker glücklich.

Zum Liveticker der Begegnung Slowakei gegen Tschechien gelangt Ihr hier, zu unserem Liveticker-Kalender geht es hier entlang.

Slowakei vs. Tschechien: Die letzten Aufeinandertreffen

Das letzte Spiel zwischen den beiden Ländern der ehemaligen Tschecheslowakei endete am 19. November 2018 mit einem 1:0 für Tschechien. Das einzige Tor erzielte damals der ehemalige Leipziger Angreifer Patrik Schick.

Die Spiele zuvor gingen 2:1 für Tschechien, 1:0 für die Slowakei, 3:0 für Tschechien, 2:2-Unentschieden und 2:1 für die Slowakei aus. Uns erwartet also eine spannende und ausgeglichene Partie.

