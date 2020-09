Nations League: Schottland gegen Israel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Nations League startet wieder. Am ersten Spieltag empfängt Schottland Israel. Dieser Artikel verrät Euch, wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Seht das Spiel zwischen Schottland und Israel live und kostenlos! Sichert Euch jetzt Euren DAZN-Gratismonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Schottland gegen Israel: Datum, Anstoß und Austragungsort

Die Partie zwischen Schottland und Israel steigt am Abend des heutigen Freitags, also am 4. September. Der Anpfiff wurde, wie in der Nations League üblich, auf 20.45 Uhr festgelegt.

Austragungsort der Begegnung ist der Hamden Park in Glasgow. Das Stadion bietet normalerweise mehr als 50.000 Zuschauern Platz, aufgrund der Coronapandemie muss das Match jedoch als Geisterspiel ausgetragen werden.

Als Unparteiische ist das folgende Gespann im Einsatz:

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Slavko Vincic (Slowenien) Assistenten: Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic (beide Slowenien)

© imago images/VagelisGeorgariou

Schottland vs. Israel: Nations League heute live im TV und Livestream

Mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft zeigt DAZN alle Partien der Nations League live. Somit läuft natürlich auch das Aufeinandertreffen von Schottland und Israel live bei dem Streamingdienst. Die Übertragung beginnt kurz vor dem Anpfiff in Glasgow.

Desweiteren könnt Ihr auf DAZN am heutigen Abend Top-Spiele wie beispielsweise Italien gegen Bosnien-Herzegowina, Norwegen gegen Österreich oder Polen gegen die Niederlande sehen. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft könnt Ihr euch zudem immer ab 0 Uhr des Folgetages im Re-Live ansehen.

DAZN überträgt zudem viele der internationalen Top-Fußball-Events, zum Beispiel die Champions und die Europa League. Doch auch Spiele der Bundesliga, der Serie A und der Ligue sind beim "Netflix des Sports" Teil des Programms. Darüber hinaus zeigt DAZN auch viele Highlights aus anderen Sportarten, zum Beispiel US-Sport, Tennis, Boxen, Golf, UFC oder Darts.

Ein Abo bei dem Streamingdienst kostet wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat bei DAZN abschließen und den Anbieter so zunächst gratis testen.

Schottland - Israel: Nations League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um die Partie zwischen Schottland und Israel zu verfolgen, bietet unser Liveticker. Dort werdet Ihr in Sekundenschnelle über Tore, Auswechslungen sowie Gelbe und Rote Karten informiert.

Den Liveticker der Partie Schottland gegen Israel erreicht Ihr unter diesem Link, unseren heuteigen Liveticker-Kalender könnt Ihr hier einsehen.

Nations League: Alle Spiele des heutigen Tages live