Nations League: Ronaldo erzielt 100. Länderspieltreffer - Frankreich schlägt Kroatien

Titelverteidiger Portugal hat dank des 100. und 101. Länderspieltores des wiedergenesenen Superstars Cristiano Ronaldo auch sein zweites Spiel in der Nations League gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Fernando Santos gewann in Schweden 2:0 (1:0) und festigte die Tabellenführung in der Gruppe 3. Weltmeister Frankreich und Belgien fuhren am Dienstagabend ebenfalls ihre zweiten Siege ein, einzig und allein England strauchelte.

Ronaldo (45.), der aufgrund einer Infektion im Fuß beim 4:1-Auftaktsieg gegen Kroatien nur Tribünengast war, brachte Portugal in typischer Manier durch einen in den Winkel platzierten direkten Freistoß kurz vor der Pause mit seinem Jubiläumstreffer in Führung. Nur der Iraner Ali Daei hat mit 109 Länderspieltoren mehr auf dem Konto als der 35 Jahre alte Ausnahmespieler.

Ronaldos Freistoß war eine Gelb-Rote Karte gegen Gustav Svensson (44.) wegen wiederholten Foulspiels vorausgegangen. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ronaldo (72.) zum Endstand.

In der zweiten Partie in Gruppe 3 der Division A behielt Frankreich um Trainer Didier Deschamps beim 4:2 (2:1) gegen Vizeweltmeister Kroatien auch ohne den an Corona erkrankten Starstürmer Kylian Mbappe die Oberhand. Die Equipe Tricolore geriet im Stade de France in Saint-Denis durch das Tor des Ex-Liverpoolers Dejan Lovren (17.) zunächst in Rückstand.

Antoine Griezmann (43.), der durch seinen 31. Treffer mit Frankreichs Ikone Zinedine Zidane gleichzog und ein Eigentor von Kroatiens Torhüter Dominik Livakovic (45.+1) drehten die Begegnung vor der Pause. RB Leipzigs Dayot Upamecano (65.) mit seinem ersten Länderspieltor und ein verwandelter Handelfmeter von Oliver Giroud (77.) machten alles klar für die Gastgeber, nachdem der Wolfsburger Josip Brekalo zwischenzeitlich ausgeglichen hatte.

Meiste Länderspieltore der Geschichte: Nur ein Spieler liegt noch vor CR7 © imago images / Bildbyran 1/21 Cristiano Ronaldo hat in der Nations League seine Treffer 100 und 101 für die Nationalmannschaft Portugals erzielt. Im internationalen Vergleich liegt damit nur noch ein Ex-Bayern-Stürmer vor CR7. SPOX zeigt die Bestenliste. © getty 2/21 Platz 18: Robbie Keane (Irland, 1998-2016) - 68 Tore in 146 Spielen (gewertet wurden nur Treffer in von der FIFA anerkannten offiziellen Länderspielen). © getty 3/21 Platz 18: Carlos Ruiz (Guatemala, 1998 bis 2016) - 68 Tore in 133 Spielen. © imago images 4/21 Platz 18: Gerd Müller (Deutschland, 1966 bis 1974) - 68 Tore in 62 Spielen. © getty 5/21 Platz 15: Lionel Messi (Argentinien, 2005 bis heute) - 70 Tore in 138 Spielen. © getty 6/21 Platz 15: Stern John (Trinidad und Tobago, 1995 bis 2011) - 70 Tore in 115 Spielen. © getty 7/21 Platz 15: Piyapong Piew-on (2. v. li./Thailand, 1981 bis 1997) - 70 Tore in 100 Spielen. © getty 8/21 Platz 11: Miroslav Klose (Deutschland, 2001 bis 2014) - 71 Tore in 137 Spielen. © getty 9/21 Platz 11: Kiatisak Senamuang (Thailand, 1993-2007) - 71 Tore in 134 Spielen. © imago images 10/21 Platz 11: Majed Mohammed Abdullah (Saudi Arabien, 1977-1994): 71 Tore in 116 Spielen. © getty 11/21 Platz 11: Kinnah Phiri (Malawi von 1974 bis 1981) - 71 Tore in 115 Spielen. © getty 12/21 Platz 10: Sunil Chhetri (Indien, 2006 bis heute) - 72 Tore in 115 Spielen. © getty 13/21 Platz 7: Bashar Abdullah (Kuwait, 1996 bis 2018) - 75 Tore in 134 Spielen. © getty 14/21 Platz 7: Kunishige Kamamoto (Japan, 1964 bis 1974) - 75 Tore in 76 Spiele. © imago images 15/21 Platz 7: Sandor Kocsis (Ungarn, 1948 bis 1956) - 75 Tore in 68 Spielen. © getty 16/21 Platz 6: Pele (Brasilien, 1957 bis 1971) - 77 Tore in 92 Spielen. © getty 17/21 Platz 5: Hussain Said (Irak, 1976 bis 1990) - 78 Tore in 137 Spielen. © getty 18/21 Platz 4: Godfrey Chitalu* (Sambia, 1968 bis 1980) - 79 Tore in 111 Spielen. *Starb bei einem Flugzeugabsturz der sambischen Nationalmannschaft. Im Bild das Grab eines Unfallopfers. © getty 19/21 Platz 3: Ferenc Puskas (Ungarn, 1945 bis 1956) - 84 Tore in 85 Spielen. © getty 20/21 Platz 2: Cristiano Ronaldo (Portugal, 2003 bis heute) - 101 Tore in 165 Spielen. © getty 21/21 Platz 1: Ali Daei (Iran, 1993 bis 2006) - 109 Tore in 149 Spielen.

Nations League: Belgien schießt Island ab, England torlos

In der Gruppe 2 setzte sich Belgien gegen Island ohne Probleme 5:1 (2:1) durch. Nach einem frühen Gegentreffer durch Holmbert Aron Fridjonsson (11.) drehten der Dortmunder Axel Witsel (13.), der frühere BVB-Stürmer Michy Batshuayi (17./69.), Dries Mertens (50.) und Jeremy Doku (80.) die Begegnung in Brüssel zugunsten der Roten Teufel.

Nur England schwächelte und verpasste es, an den Auftakterfolg (1:0 in Island) anzuknüpfen. Die Three Lions kamen in Dänemark nicht über ein 0:0 hinaus. Dadurch ist Belgien mit sechs Punkten an der Spitze, England folgt mit vier Zählern auf Rang zwei.