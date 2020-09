Nations League: Dänemark gegen England heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die englische Nationalmannschaft gastiert heute in der Nations League in Dänemark. Alle Informationen rund um das Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream hat SPOX für Euch parat.

Dänemark gegen England: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

In der Nations League empfängt heute Dänemark die Three Lions um 20.45 Uhr im Parken in Kopenhagen. Die UEFA entschied zuvor, dass bei allen Nations-League-Spielen keine Zuschauer zugelassen werden.

Folgendes Schiedsrichtergespann aus Rumänien wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Istvan Kovacs

Istvan Kovacs Assistenten: Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene

Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene Vierter Offizieller: Marius Avram

Nations League: Dänemark gegen England heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der Nations League gesichert. Heute beginnt die Übertragung wenige Minuten vor Anpfiff mit diesem Personal:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Dänemark gegen England: Die Nations League heute im Liveticker

SPOX hat für Euch zahlreiche Liveticker zu den Ereignissen der Sport-Welt im Angebot. So gibt es zum heutigen Nations-League-Tag alle Einzelspiele und sogar einen Konferenzticker im Angebot.

Dänemark gegen England: Die vergangenen Duelle im Überblick

Das vergangene Duell zwischen den beiden Teams liegt schon neun Jahre zurück. Damals siegten die Engländer mit 2:1. Die Dänen gingen früh durch Daniel Agger in Führung. Bei den Gästen sorgten Darren Bent und Ashley Young für die Tore zum Sieg.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Freundschaftsspiel 09.02.2011 1:2 Freundschaftsspiel 17.08.2005 4:1 Freundschaftsspiel 16.11.2003 2:3 WM 2002 (Achtelfinale) 15.06.2002 0:3 Freundschaftsspiel 09.03.1994 1:0

Nations League: Die Gruppen der Liga A

Im ersten Spiel der neuen Nations-League-Saison gewann die englische Nationalmannschaft gegen Island knapp mit 1:0. Die Dänen verloren hingegen gegen Belgien mit 0:2.