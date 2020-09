Nations League: Moldawien gegen Kosovo heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nations League trifft heute in der Liga C Moldawien auf Kosovo. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles Wichtige rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream.

Nations League: Moldawien gegen Kosovo - Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das Spiel zwischen den beiden Mannschaften findet heute um 20.45 Uhr statt. Der Austragungsort ist aber kein Stadion in Moldawien, sondern das Stadio Ennio Tardini in der italienischen Stadt Parma.

Folgendes Schiedsrichtergespann aus Norwegen wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Kai Erik Steen

Kai Erik Steen Assistenten: Jan Erik Engan, Tom Harald Grönevik

Jan Erik Engan, Tom Harald Grönevik Vierter Offizieller: Kristoffer Hagenes

Nations League: Moldawien gegen Kosovo heute im TV und Livestream

Wie alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung (diese nur im Re-Live ab 0 Uhr) könnt Ihr auch Moldawien gegen Kosovo live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen.

Der Streamingdienst beginnt seine Übertragung pünktlich zum Anpfiff. Auf allen Endgeräten mit Internetverbindung könnt Ihr das Spiel sehen - egal, ob Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone.

Nations League: Moldawien gegen Kosovo heute im Liveticker

SPOX begleitet jedes Spiel der Nations League auch im Liveticker. Ihr könnt aber auch alle anderen Spiele des Tages in einer Konferenz verfolgen.

Nations League: Die Gruppen der Liga C

Neben Kosovo und Moldawien sind in der Gruppe C noch Slowenien und Griechenland vertreten.