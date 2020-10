Liverpool - Arsenal: Carabao Cup heute live im Livestream

Zum zweiten Mal in dieser Woche treffen der FC Liverpool und der FC Arsenal aufeinander. Nach dem Sieg in der Premier League wollen die Reds im Achtelfinale des Carabao Cups nachlegen. Auf SPOX gibt es alle Infos zur Übertragung.

Am Montag in der Premier League gewann der FC Liverpool an der Anfield Road mit 3:1 gegen den FC Arsenal. Heute, nur drei Tage später, kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen im Achtelfinale des Carabao Cups. Auch wenn die Aufstellungen sicher anders aussehen werden, dürfte das Spiel nicht minder interessant werden.

FC Liverpool gegen FC Arsenal! Das Achtelfinale im Carabao Cup heute live auf DAZN! Alle Infos zum Spiel gibt es hier!

Liverpool gegen Arsenal im Carabao Cup: Alle Infos zum Spiel

Liverpool gegen Arsenal im Achtelfinale des Carabao Cups findet am heutigen Donnerstag um 20.45 Uhr im Anfield Stadium statt. In England sind aktuell noch keine Zuschauer zugelassen.

Liverpool - Arsenal: Carabao Cup heute live

Das Achtelfinale im Carabao Cup zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal kommt live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Moderator Tobi Wahnschaffe führt zusammen mit Kommentator Marco Hagemann und dem langjährigen Experten Ralph Gunesch durch den Stream.

Liverpool - Arsenal: Carabao Cup heute live auf DAZN

