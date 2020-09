Fußball heute live: Partien, Übertragung, TV, Livestream

Am heutigen 4. September stehen in der Welt des Fußballs viele Spiele an. Wir geben Euch einen Überblick zu allen wichtigen Partien und der Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Die Spiele am Freitag (4. September)

Los geht der Fußball-Tag bereits um 14 Uhr, wenn es zum Derby in der Chinese Super League kommt. Guangzhou Evergrande um Paulinho bekommt es mit Guangzhou R&F zu tun, das von Giovanni van Bronckhorst gecoacht wird.

Zeitgleich hätte eigentlich das Testspiel zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern II stattgefunden, das aufgrund eines Coronafalls bei den Münchenern aber abgesagt wurde. Stattdessen testen die Salzburger nun gegen Türkgücü München.

Um 18 Uhr startet dann das erste Spiel des Nation-League-Spieltags zwischen Litauen und Kasachstan, ehe um 19.15 Uhr der VfL Wolfsburg die neue Saison der Frauen-Bundesliga gegen die SGS Essen eröffnet.

Um 20.45 Uhr folgen schließlich alle weiteren heutigen Spiele der Nations League. Unter anderem sind Italien, Österreich und die Niederlande im Einsatz.

Fußball heute live: Die Partien am 04. September im Überblick

Datum Anpfiff Wettbewerb Heim Gast Übertragung 4. September 14 Uhr Chinese Super League Guangzhou Evergrande Guangzhou R&F DAZN 4. September 14 Uhr Testspiel Red Bull Salzburg Türkgücü München - 4. September 18 Uhr Nations League Litauen Kasachstan DAZN 4. September 19.15 Uhr Frauen-Bundesliga VfL Wolfsburg SGS Essen DAZN 4. September 20:45 Uhr Nations League Italien Bosnien-Herzegowina DAZN 4. September 20:45 Uhr Nations League Rumänien Nordirland DAZN 4. September 20:45 Uhr Nations League Schottland Israel DAZN 4. September 20:45 Uhr Nations League Weißrussland Albanien DAZN 4. September 20:45 Uhr Nations League Niederlande Polen DAZN 4. September 20:45 Uhr Nations League Norwegen Österreich DAZN/ORF1 4. September 20:45 Uhr Nations League Slowakei Tschechien DAZN

Fußball heute live im TV und Livestream

Die meisten Partien des heutigen Tages könnt Ihr live auf DAZN sehen. Dazu zählen alle Spiele der Nations League, genauso wie das Spiel der CLS sowie die Saisoneröffnung der Frauen.

Die Nations-League-Partie-zwischen Österreich und Norwegen läuft dazu auch auf ORF1, das Testspiel der Salzburger gegen Türkgücü München wird nicht übertragen.

Fußball heute im Liveticker

Wer keine Option hat, die Spiele im TV oder Livestream zu verfolgen, kann bei SPOX auch viele Partien im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker-Kalender.