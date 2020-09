Fußball heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die meisten europäischen Topklubs befinden sich noch in der Saisonvorbereitung, einige ihrer Stars sind am heutigen Donnerstag (3. September) trotzdem live zu sehen. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen sind.

Fußball heute live: Diese Partien laufen am Donnerstag (3. September)

Der heutige Live-Fußball-Tag steht ganz im Zeichen der Nations League. Ein weiteres internationales Spiel steht allerdings auch noch an: Deutschland trifft auf Moldawien in der Qualifikation für die U-21 EM im kommenden Jahr.

Außerdem hätte heute ein Testspiel zwischen PSV Eindhoven und dem VfL Bochum stattfinden sollen, was allerdings abgesagt wurde. "Grund dafür ist unsere aktuelle personelle Situation", erklärte der VfL am Sonntag in einer öffentlichen Mitteilung.

Datum Anpfiff Wettbewerb Heim Gast Übertragung 3. September 18:00 Uhr Nations League Lettland Andorra DAZN 3. September 18:15 U21 EM-Qualifikation Deutschland (U21) Moldawien (U21) ProSieben MAXX 3. September 20:45 Uhr Nations League Russland Serbien DAZN 3. September 20:45 Uhr Nations League Türkei Ungarn DAZN 3. September 20:45 Uhr Nations League Moldawien Kosovo DAZN 3. September 20:45 Uhr Nations League Slowenien Griechenland DAZN 3. September 20:45 Uhr Nations League Ukraine Schweiz DAZN/SRF zwei 3. September 20:45 Uhr Nations League Bulgarien Irland DAZN 3. September 20:45 Uhr Nations League Finnland Wales DAZN 3. September 20:45 Uhr Nations League Faröer Malta DAZN 3. September 20:45 Uhr Nations League Deutschland Spanien ZDF

Fußball heute live: Die Spiele live im TV und Livestream sehen

Das deutsche Qualifikationsspiel für die U21-EM läuft heute live und in voller Länge auf dem Free-TV-Sender ProSieben MAXX & HD. Das Spiel könnt Ihr auch im Livestream auf ran.de oder in der ProSieben MAXX App verfolgen.

Auch das Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft läuft im frei empfänglichen Fernsehen. ZDF zeigt die Partie des DFB-Teams gegen Spanien in Stuttgart live und exklusiv in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen Livestream des Spiels an. Experte Per Mertesacker wird dort sein Debüt für den Sender geben, außerdem erwartet Euch Moderator Jochen Breyer. Zum Spiel übernimmt Reporter Bela Rethy.

Das Aufeinandertreffen zwischen Ukraine und Schweiz läuft sowohl auf DAZN als auch auf SRF zwei.

Alle anderen Spiele der Nations League laufen live und exklusiv in voller Länge bei DAZN. Falls Ihr das Spiel der deutschen Nationalmannschaft verpasst hat, könnt Ihr das komplette Duell gegen die Spanier 0 Uhr auf DAZN im Re-Live in voller Länge sehen.

Fußball heute live im Liveticker

Eine weitere Alternative haben wir bei SPOX für Euch im Programm: Alle Spiele der Nations League bieten wir im ausführlichen Liveticker an. Zusätzlich wird es einen Nations-League-Konferenzticker ab 20.45 Uhr geben, mit dem Ihr einen Überblick über die wichtigsten Szenen der parallel laufenden Spiele erhaltet.

Auch das Qualifikationsspiel für die U21-EM im kommenden Jahr wird im Liveticker begleitet.

Hier gibt es den Liveticker zum deutschen Spiel U21-EM-Qualifikation.

Hier findet Ihr den Ticker zur Nations-League-Konferenz.

Und hier geht's zur Übersicht aller heutigen Liveticker.