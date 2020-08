Wechsel zu Podolski-Klub: Nuri Sahin unterschreibt bei Süper-Lig-Klub Antalyaspor

Der ehemalige Bundesligaprofi Nuri Sahin wechselt in die Türkei und unterschreibt einen Zwei-Jahre-Vertrag bei Antalyaspor. Das gab der Tabellenneunte der abgelaufenen Süper-Lig-Saison am Mittwochnachmittag offiziell bekannt.

"Wir heißen Nuri Sahin willkommen und wünschen ihm viel Erfolg in unserem rot-weißen Trikot", begrüßte der Klub den Mittelfeldspieler.

Sahin heuert ablösefrei in Antalya an. Sein auslaufender Vertrag bei Werder Bremen, wo er seit 2018 gespielt hatte, wurde in diesem Sommer nicht verlängert. Der 31-Jährige kam bei Werder in der vergangenen Spielzeit auf 17 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm vier Assists gelangen. Im Endspurt der Saison spielte Sahin unter Trainer Florian Kohfeldt allerdings keine Rolle mehr.

Seine größten Erfolge feierte der Linksfuß bei Borussia Dortmund. Dort gewann er unter anderem die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Außerdem lief der 52-malige Nationalspieler der Türkei bislang während seiner Laufbahn für Feyenoord Rotterdam, Real Madrid und den FC Liverpool auf.

Bei Antalyaspor wird Sahin Mannschaftskamerad von Lukas Podolski. Der Weltmeister von 2014 wechselte im Winter ebenfalls ablösefrei von Vissel Kobe an die Mittelmeerküste.