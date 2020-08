BVB-Testspiel gegen Austria Wien: Datum, Termin, Ort, TV-Übertragung

Der BVB spielt schon wieder Fußball! Borussia Dortmund ist zu Gast bei Austria Wien für ein Freundschaftsspiel. Wann und wo die Partie stattfindet und wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

BVB-Testspiel gegen Austria Wien: Datum, Anpfiff und Stadion

Borussia Dortmund spielt am Sonntag (16. August) gegen Austria Wien in einem Testspiel. Die Partie wird um 16 Uhr in der Cashpoint-Arena angepfiffen. Das Stadion im vorarlbergischen Altach ist auch als "Schnabelholz" bekannt und bietet normalerweise 8.500 Zuschauern Einlass.

© imago images / GEPA pictures

BVB-Testspiel live im TV und Livestream sehen

Das Freundschaftsspiel wird live und exklusiv von Sport1 übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 15:55 Uhr.

Wer nicht auf den Free-TV-Sender zugreifen kann oder möchte, kann das Livestream-Programm von Sport1 nutzen.

BVB-Trainingslager: Zwei Neuzugänge und ein Youngster im Fokus

Viele Augen werden auf die Neuzugänge Thomas Meunier und Jude Bellingham sowie das 15-jährige Wunderkind Youssoufa Moukoko gerichtet sein.

Meunier kam von Paris Saint-Germain nach Dortmund. Bellingham wurde für eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB geholt. Der 17-Jährige hat bereits 41 Spiele in der zweiten englischen Liga absolviert und wurde dort meist im defensiven Mittelfeld eingesetzt.

Moukoko wechselte 2016 aus der Jugend von St. Pauli in den Ruhrpott und fegt seitdem durch alle Altersklassen. In der vergangenen Saison hat er in 20 Spielen in der U19-Bundesliga West 34 Tore erzielt und neun weitere Treffer vorbereitet. Moukoko wird vermutlich bereits kurz nach seinem 16. Geburtstag am 20. November in der Bundesliga als Schwarz-Gelber auflaufen.

Bundesliga-Saison 2020/21: Der erste Spieltag

Auf Borussia Dortmund wartet direkt am ersten Spieltag das erste "Borussia-Duell" der kommenden Saison gegen Borussia Mönchengladbach. Der amtierende Meister FC Bayern empfängt den FC Schalke, der in der vergangenen Rückrunde stark geschwächelt hat.