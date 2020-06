Kevin-Prince Boateng mit emotionalem Aufruf zum Kampf gegen den Rassismus

Kevin-Prince Boateng (33) hat in einem emotionalen Artikel in The Players' Tribune zum Kampf gegen den Rassismus aufgerufen. Auch mit der FIFA geht der ehemalige Bundesliga-Spieler hart ins Gericht.

"Weiße Brüder und Schwestern, ihr seid diejenigen, die die Welt verändern können. Wir brauchen euch. Vor allem jetzt. Ihr müsst uns helfen", schreibt Boateng.

"Manche sagen: 'Ja, aber jedes Leben ist zählt.' Natürlich zählt jedes Leben. Aber die schwarze Gemeinde steht in Flammen. Wenn also mein Haus brennt und deines nicht, welches ist dann gerade das wichtigste? Genau. Also hilf mir dabei, das Feuer zu löschen. Dann können wir beide in schönen Häusern leben."

Jeder wäre seiner Meinung nach dazu in der Lage, etwas zu tun. "Ein weißer Freund von mir meinte, er wolle nicht, dass es so aussieht, als würde er nur auf den Zug aufspringen. Und ich sagte: 'Aber das ist doch genau der Zug, auf den Du aufspringen willst! Denn dieser Zug wird die Welt verändern!'"

Bundesliga-Profis im stillen Kampf gegen Rassismus: "Not black, not white, not yellow. Human." © imago images 1/15 Der Fußball in Deutschland stand am 30. Spieltag und nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Festnahme und den folgenden Unruhen in den USA ganz im Zeichen des Kampfes gegen Rassismus. Die Bilder eines stillen Protests. © Twitter/VfL Wolfsburg 2/15 Die Aktionen am Samstag wurden auch am Sonntag aufgegriffen. Vor dem Anpfiff der Partie zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg knieten sich alle 22 Spieler am Mittelkreis nieder. © imago images 3/15 Zuvor hatten sich die Spieler von Werder Bremen mit Shirts mit dem Schriftzug "Klare Kante gegen Rassismus" aufgewärmt. © imago images 4/15 Los ging es am Samstag in der 3. Liga: Im Mannheimer Carl-Benz-Stadion trafen der SV Waldhof und Viktoria Köln aufeinander und vor Spielbeginn knieten Spieler beider Mannschaften im Rahmen einer Schweigeminute. © imago images 5/15 Hintergrund: In der NFL hatte im Jahr 2016 der Quarterback Colin Kaepernick auf Polizeibrutalität und grassierenden Rassismus in der Gesellschaft aufmerksam machen wollen und kniete sich hin, während die US-Nationalhymne vor den Spielen gespielt wurde. © imago images 6/15 Eine ähnliche Geste machten Frank Ronstadt, Dave Gnaase, Fabio Kaufmann und Dominic Baumann von den Würzburger Kickers. Nach dem 2:1-Siegtreffer gegen 1860 München durch Kaufmann kam es zum symbolischen Torjubel. © imago images 7/15 Zuvor versammelten sich beide Mannschaften am Mittelkreis des Grünwalder Stadions für eine Schweigeminute. © imago images 8/15 Ein ähnliches Bild dann in der Bundesliga: Auch der Mainzer Pierre Kunde Malong jubelte über seinen Treffer zum 2:0 im Derby gegen Eintracht Frankfurt auf einem Knie. © imago images 9/15 Vor dem Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München trugen die Gäste aus München erneut T-Shirts mit der Aufschrift "Rot gegen Rassismus". Trainer Flick bestätigte, dass alle Bayern-Teams mit diesen Shirts "so auflaufen" werden. © twitter.com/SergeGnanbry 10/15 Während des Spiels trugen die Bayern-Spieler Armbinden auf denen "Black Lives Matter" geschrieben stand. © imago images 11/15 Auf der Gegenseite trugen die Leverkusener ebenfalls Trauerflor. © imago images 12/15 In Düsseldorf beim Heimspiel der Fortuna gegen 1899 Hoffenheim kniete Alfredo Morales bei seiner Einwechslung in der 66. Minute. © imago images 13/15 Wenig später legten die Dortmunder Spieler um Achraf Hakimi und Jadon Sancho, die bereits am vergangenen Spieltag bei ihren Torjubeln dem verstorbenen Floyd gedachten, nach. Beim Warmmachen zierten T-Shirts mit unterschiedlichen Slogans die Brust. © imago images 14/15 Die klare Nachricht der BVB-Stars: "Not black. Not white. Not yellow. Not red. Human!" © imago images 15/15 Vor Spielbeginn gab es auch im Dortmunder Westfalenstadion eine Schweigeminute, in der beide Teams und sogar die Trainer und Betreuer an der Seitenlinie knieten.

Kevin-Prince Boateng über die FIFA: "Das ist ein Witz"

2013 sorgte Boateng für Schlagzeilen, als er, damals noch im Dienste des AC Milan, nach rassistischen Beleidigungen das Feld verließ und seine Teamkollegen ihm folgten. In der Folge setzte er sich wiederholt gegen Diskriminierung ein: "Ich würde eine Art Botschafter im Kampf gegen den Rassismus."

Langfristige Folgen habe seine Aktion damals jedoch nicht gehabt: "Damals dachte ich, dass sich endlich etwas ändern würde. Ich dachte das wirklich. Die FIFA lud mich ein, Joseph Blatter kennenzulernen. Dieser fragte mich: 'Was können wir tun?' Dann installierte die FIFA eine Anti-Diskriminierungs-Task-Force und lud mich ein, ein Teil davon zu sein. Es schien perfekt."

Knapp drei Jahre später war diese jedoch Geschichte. "Im September 2016 bekam ich eine E-Mail von der FIFA, die ich niemals vergessen werden. Im Grund stand dort drin: 'Die Task Force hat ihr Ziel erreicht. Wir haben unseren Job erledigt.' Sie haben die Task Force geschlossen. Ich rief meinen Berater an und sagte ihm: 'Das ist ein Witz, was haben sie erreicht? Was haben sie getan?'

Außerdem glaube er, dass die FIFA die Task Force nur installiert hat, um den Schein zu wahren. "Ich kann nur vermuten, dass es ihnen wichtiger ist, dass uns ein VAR sagt, ob der Ball im Tor ist, anstatt den Rassismus zu bekämpfen. [...] Das bringt eben nicht mehr Leute ins Stadion. Das bringt nicht das große Geld ein."