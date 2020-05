Gonzalo Higuain über Zweikampf mit Manuel Neuer im WM-Finale: "Es war ein Elfmeter"

Gonzalo Higuain vom italienischen Meister Juventus Turin hat auf seine bisherige Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft und die Weltmeisterschaft 2014 zurückgeblickt. Dabei sprach der Stürmer auch über den Zusammenprall mit Manuel Neuer im WM-Finale und war sich sicher, dass es dafür einen Elfmeter für Argentinien hätte geben müssen.

In der 57. Minute hatte der Torwart an der Strafraumgrenze einen Ball weggefaustet und Higuain mit dem Knie voraus abgeräumt. Der italienische Schiedsrichter Nicola Rizzoli wertete die Aktion anschließend als Offensivfoul des Argentiniers. Higuain kann die Entscheidung auch im Nachhinein nicht nachvollziehen.

"Ich glaube, es war ein Elfmeter. Der Torhüter hat mich mit dem Knie getroffen und danach den Ball berührt. Das hat mich daran gehindert, den Ball zu bekommen", sagte der 32-Jährige in einem Interview mit TyC Sports. Er führte aus: "Wenn es eine Flanke in den Strafraum gewesen wäre und ich hätte beim Versuch, den Ball zu köpfen, Neuer mit meinem Knie getroffen, was wäre dann gewesen?"

Higuain beklagte, dass Torhüter in Luftzweikämpfen eine Sonderrolle hätten. "Wir sind nicht gleich, weil es einige gibt, die sagen, das wäre halt die Art und Weise, wie Torhüter verteidigen. Und was ist mit mir? Ich kann mich so nicht verteidigen", erklärte der Vize-Weltmeister.

Deutschland - Argentinien: Die Aufstellungen im WM-Finale 2014 © getty 1/29 Am Mittwoch trifft die DFB-Elf zum ersten mal seit fünf Jahren wieder auf Argentinien. SPOX zeigt die Aufstellungen der beiden Mannschaften aus dem WM-Finale 2014. © getty 2/29 MANUEL NEUER: Hielt auch im Finale seinen Kasten sauber und krönte sich zum Torhüter des Turniers. Hatte nach seinem Einsteigen gegen Higuain aber Glück, ohne Karte davongekommen zu sein. © getty 3/29 PHILIPP LAHM: Führte als Kapitän die DFB-Elf zum Weltmeistertitel. Beendete nach der WM seine Nationalmannschaftskarriere auf ihrem Höhepunkt. © getty 4/29 JEROME BOATENG: Spätestens mit dem WM-Titel endgültig den Sprung zum Elite-Innenverteidiger geschafft. Zusammen mit Mats Hummels eine für die Argentinier undurchbrechbare Mauer. © getty 5/29 MATS HUMMELS: Sorgte zusammen mit Boateng für eine stabile Viererkette. Im Finale oft gegen Higuain gefordert, ließ aber keinen Gegentreffer zu. © getty 6/29 BENEDIKT HÖWEDES: Verpasste während der WM keine einzige Minute. Hätte im Finale treffen können, setzte einen Kopfball kurz vor der Pause aber an den Pfosten. © getty 7/29 CHRISTOPH KRAMER: Stand für Sami Khedira in der Startelf. War aber nach einem Zusammenstoß mit Garay benommen und musste früh mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. © getty 8/29 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: War der unumstrittene Anführer im Mittelfeld. Ging im Finale bis an die Schmerzgrenze und veredelte mit dem Titel seine Nationalmannschaftskarriere. © getty 9/29 THOMAS MÜLLER: 2010 schoss er Argentinien im Viertelfinale früh ab, 2014 traf er nicht gegen die Albiceleste. Traf aber im gesamten Turnier fünfmal ins gegnerische Tor. © getty 10/29 TONI KROOS: Lenkte das Spiel der Deutschen. Mit vier Assists bester Vorlagengeber des Turniers. Nach der WM wechselte er zu Real Madrid und legte zur Weltmeisterschaft noch vier Champions-League-Titel dazu. © getty 11/29 MESUT ÖZIL: Der Spielmacher der Weltmeistermannschaft befand sich damals wohl auf dem Höchstpunkt seiner Formkurve. Trat vier Jahre später nach einem Disput mit dem DFB aus der Nationalmannschaft zurück. © getty 12/29 MIROSLAV KLOSE: Im Halbfinale gegen Brasilien wurde er Toptorschütze der WM-Geschichte, im Finale aber eher wirkungslos. Musste gegen Ende der regulären Spielzeit für Götze weichen. © getty 13/29 ANDRE SCHÜRRLE: Kam früh in der Partie für Kramer. Spielte in der 113. Minute den entscheidenden Pass auf Mario Götze, den dieser zum einzigen Treffer des Spiels vollstreckte. © getty 14/29 MARIO GÖTZE: Wurde von Trainer Löw mit den Worten "Zeig der Welt, dass Du besser bist als Messi" eingewechselt. Schoss die DFB-Elf daraufhin zur vierten Weltmeisterschaft. © getty 15/29 PER MERTESACKER: Wurde in der 120. Minute eingewechselt, um die Defensive zu verstärken und Zeit von der Uhr zu nehmen. Machte sich nach dem WM-Achtelfinale mit dem Eistonnen-Interview legendär. © getty 16/29 SERGIO ROMERO: Spielte ein sensationelles Turnier, stand unter den drei Nominierten zum besten Torhüter der WM. Musste aber im Finale einmal mehr hinter sich greifen als Manuel Neuer. © getty 17/29 PABLO ZABALETA: Verteidigte hinten rechts und ließ wenig zu. Bei der entscheidenden Flanke von Schürrle ließ er Mascherano den Vortritt beim Zweikampf und konnte so den Assist nicht verhindern. © getty 18/29 MARTIN DEMICHELIS: Der Ex-Münchner war der älteste Argentinier auf dem Platz. Sah auch beim Tor von Götze alt aus, als er sich von Schürrles Flanke überspielen ließ. © getty 19/29 EZEQUIEL GARAY: Der Nebenmann von Demichelis räumte im Laufe der Partie alles ab, was sich ihm in den Weg stellte. Nach der WM folgte ein Wechsel zu Zenit St. Petersburg. © getty 20/29 MARCOS ROJO: Freute sich beim Abseitstreffer von Gonzalo Higuain zu früh. Steht als einziger Teilnehmer des WM-Finales auch dieses Jahr im Kader für das Spiel gegen Deutschland. © getty 21/29 ENZO PEREZ: Der Benfica-Allrounder startete im Mittelfeld, musste aber im Laufe der Partie für Gago weichen. Spielt mittlerweile wieder in der Heimat bei River Plate. © getty 22/29 JAVIER MASCHERANO: Der Routinier war der erfahrenste Argentinier bei der WM. Der Barcelona-Defensivspezialist bekam im Finale Gelb und verpasste seinen dritten internationalen Titel nach zweimal Olympiagold. © getty 23/29 LUCAS BIGLIA: Stand neben Mascherano im Zentrum des Feldes. Wurde für sein hohes Laufpensum im Finale aber letztlich nicht belohnt. © getty 24/29 EZEQUIEL LAVEZZI: Der PSG-Spieler war neben Messi und Higuain der dritte Offensivspieler in der Startaufstellung der Südamerikaner. Machte seine Sache aber nicht überzeugend und musste bereits zur Halbzeit runter. © getty 25/29 LIONEL MESSI: Der Weltfußballer verpasste seine beste Chance auf den Weltmeistertitel. Mit der Niederlage bleibt seine Nationalmannschaftskarriere wohl unvollendet. © getty 26/29 GONZALO HIGUAIN: Vergab Chance um Chance, der einzige Treffer gelang ihm aus einer Abseitsposition. Hätte mit einer besseren Chancenverwertung für den dritten Titel für Argentinien sorgen können. © getty 27/29 SERGIO AGÜERO: Wurde zur Halbzeit eingewechselt und sah direkt eine Gelbe Karte. Die City-Legende blieb aber im Offensivspiel wirkungslos. © getty 28/29 RODRIGO PALACIO: Der Inter-Stürmer kam in der 78. Minute für Higuain in die Partie. Doch auch er konnte nicht für ein argentinisches Erfolgserlebnis sorgen. © getty 29/29 FERNANDO GAGO: War der letzte Joker von Trainer Alejandro Sabella. Konnte den Ausgang der Partie nicht ändern.

Higuain über Neuer: "Kann nciht mit dem Knie voraus reinspringen"

Er fügte hinzu: "Ich kann nicht mit dem Knie voraus reinspringen. Er hat den Vorteil, dass er beim Sprung die Hand und das Knie benutzen darf. Das Schlimmste ist, dass es als Foul gegen mich gewertet wurde."

Neuers Klärungsaktion sorgte nach Deutschlands WM-Triumph in Higuains Heimatland für große Aufregung. Einige argentinische Medien witterten einen Betrug und zogen sogar Vergleiche zum brutalen Foul von Toni Schumacher im Halbfinale der WM 1982 gegen Patrick Battiston. Der Franzose hatte damals eine Gehirnerschütterung sowie Wirbelverletzungen erlitten und zwei Zähne verloren.